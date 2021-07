Varsinais-Suomi on siirtynyt takaisin koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen

Jaa

Koronatartuntojen määrä on kohonnut merkittävästi viimeisten kahden viikon aikana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Alueen koronakoordinaatioryhmän päätöksellä Varsinais-Suomi on siirtynyt epidemian perustasolta kiihtymisvaiheeseen. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt ottaa uudelleen käyttöön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia kokoontumisrajoituksia.

Kokoontumisrajoituksia koskeva päätös on voimassa 9.7.-8.8.2021 Turun, Salon, Raision, Kaarinan ja Paraisten kunnissa. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi edelleen järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa, mutta vain niin, että osallistujilla on tosiasiallisesti mahdollisuus välttää lähikontaktit toisiinsa.

Koronavirus leviää herkästi ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Kesätapahtumien kausi on nyt kiivaimmillaan ja ihmisiä on liikkeellä paljon. Tilaisuuksien järjestäjien on tehostettava tilojen ja pintojen puhdistamista ja järjestettävä osallistujille mahdollisuus käsien pesuun. Jokaisen yksilön vastuulla on terveysturvallinen käyttäytyminen, eli muun muassa lähikontaktien välttäminen.

Myös yksityistilaisuuksissa on suositeltavaa noudattaa ohjeita ja suosituksia hygieniasta, turvaetäisyyksistä ja muista järjestelyistä, joilla voidaan estää koronavirustartuntoja. Kasvomaskien käyttö sekä julkisissa että yksityisissä tapahtumissa on viisasta, erityisesti mikäli lähikontaktin välttäminen on vaikeaa.

Lisätietoja

Medialle:

johtaja Heikki Mäki, puh. 0295 018 094

ylijohtajan viransijainen, johtaja Ilkka Horelli, puh. 0295 018 061

Aluehallintovirastojen sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)avi.fi.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto