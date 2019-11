Vartiosaaren viljelypalsta-alueen reunoja hoidetaan ja samalla avataan viereistä umpeenkasvanutta niittyä

Helsinkiin suuri metsäinen luonnonsuojelualue 22.11.2019 11:00:25 EET | Tiedote

Helsinkiin esitetään uuden laajan luonnonsuojelualueen perustamista. Keskuspuiston pohjoisosassa sijaitseva Haltialanmetsän alue on monipuolinen lehtojen ja korpien muodostama kokonaisuus. Alueella on myös valtakunnallista merkitystä uhanalaisten ja vaateliaiden kääpien suojelulle, sieltä on tavattu muun muassa uhanalaiset sitkaskääpä ja kalvaskääpä.