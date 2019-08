Varusmiehet ja alueen yritykset kohtaavat jälleen rekrytointitapahtumassa Panssariprikaatissa

Panssariprikaatin Varusmiestoimikunta (VMTK) järjestää yhteistyössä Hämeen kauppakamarin kanssa rekrytointitapahtuman varusmiehille 20.-21.8. ”Tapahtuma toteutetaan tässä laajuudessa jo kolmatta kertaa ja yhteistyö Panssariprikaatin kanssa on sujunut erittäin hyvin. Olemme tyytyväisiä tapahtuman ajankohtaan, sillä nyt tarvitaan osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa alueemme yrityksiin”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Panssariprikaatin ja Hämeen kauppakamarin yhteistyössä toteuttaman rekrytointitapahtuman tarkoituksena on antaa yrityksille mahdollisuus esitellä toimintaansa, rekrytoida itselleen osaavaa työvoimaa ja auttaa varusmiehiä työllistymään palveluksensa jälkeen.

”Tapahtumaan on tällä kertaa ilmoittautunut 25 yritystä”, Eerikäinen toteaa.

Varusmieskoulutuksessa on mahdollista hankkia itselleen osaamista, joka useilla aloilla antaa pätevyyden tai valmiudet toimia alalla myös siviilimaailmassa varusmiespalveluksen jälkeen. Yksi rekrytointitapahtuman teemoja onkin palveluksen aikana hankitun osaamisen hyödyntäminen siviilissä.

Tapahtuma toteutetaan rekrytointimessujen tyyliin eli jokaisella osallistuvalla yrityksellä on oma esittelypiste. Myös paikalla tapahtuvia työhaastatteluja varten on järjestetty tilat. Tilaisuus on yrityksille maksuton ja siihen osallistuvat kaikki Panssariprikaatin varusmiehet.

Rekrytointitapahtuman yhteydessä järjestetään Parolannummella myös opintomessut Sotilaskoti1:ssä. Opintomessujen tarkoituksena on tarjota asevelvollisille suora kontakti oppilaitoksiin ja esitellä eri alojen koulutusvaihtoehtoja.