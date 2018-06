Vasa erhåller finansiering för utvecklande av internationell undervisning

Vasa stad och Reso stad har beviljats gemensam finansiering för utvecklande av internationell undervisning. Utvecklingsprojektet genomförs i samarbete med städerna Leicester (England) och Rota (Spanien). Projektet inleds hösten 2018.

Målet med projektet är att i synnerhet utveckla undervisningen för elever som är i behov av stöd samt öka välbefinnande hos barn och unga och förbättra elevernas inlärningsresultat.

Finansieringen på 125 000 euro som beviljats för utvecklande av undervisningen erhålls av Europeiska unionens Erasmus KA2, som är avsedd för europeiska projekt för utveckling av den allmänbildande utbildningen.

Erasmus utvecklingsprojekt för undervisningen (ICLO, Increasing children’s learning outcomes and wellbeing) ger deltagarna möjlighet att utveckla sin egen verksamhet genom att bekanta sig med utbildningssystemet i andra europeiska länder, jämföra och utbyta god praxis och arbeta kring ett gemensamt tema.

Projektet inleds under hösten 2018. Under sommaren kommer styrgruppen för projektet att förbereda programmet som genomförs under läsåret 2018–2019. Tidtabellen och målen för projektets första skede fastställs under september månad. Projektet pågår till år 2021.

Utöver de ovan nämnda städerna deltar Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos i beredningsarbetet.