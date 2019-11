Vasa – hur går det? Det för alla öppna medborgarevenemanget är här igen!

Vauhdittajat lisäävät liikettä lapsien päivään 11.11.2019 10:41:41 EET | Tiedote

Palosaaren päiväkodissa on kaivettu puolapuut esiin, tehty käytävälle sählytilaa sekä leikitään yhä suunnitelmallisemmin liikunnallisia leikkejä. Päiväkoti on yksi piloteista Vaasan kaupungin hankkeessa, jonka tärkeimpänä tavoitteena on lisätä liikettä alle kouluikäisten arkeen, niin päiväkodissa kuin kotonakin.