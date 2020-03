Vasa stad stänger simhallen och inomhusidrottslokaler samt ställer in idrottsservicens gruppmotionstimmar

Vasa stads idrottsservice stänger simhallen och alla inomhusidrottslokaler samt ställer in alla gruppmotionstimmar måndag 16.3.2020. Simhallen och idrottslokalerna hålls stängda och gruppmotionstimmarna har paus åtminstone till 30.3.2020, situationen bedöms på nytt i slutet av mars.

Hälsovårdens sakkunniga rekommenderar att all hobbyverksamhet där många människor samlas ställs in. Därför stänger staden från och med måndag 16.3 simhallen och stadens inomhusidrottslokaler samt ställer in alla gruppmotionstimmar.

– Avbrottet gäller idrott för barn och unga, hälsomotion samt anpassad idrott. Endast idrottsservice som erbjuds skolor och daghem, dvs. motionsstunder som sker under daghemsdagen samt idrottsklubbar som fungerar i anslutning till skolorna fortsätter tills vidare, berättar chefen för idrottsverksamheten Mika Lehtonen.

Samtidigt stängs alla stadens inomhusidrottslokaler, dvs. idrottshallen, idrottscentret, skyddsrummet i Orrnäs, Silverias redskapsgymnastiksal och simbassäng samt alla skolors gymnastiksalar vad gäller föreningarnas kvällsanvändning.

– Invånarnas hälsa och förebyggande av en epidemi eller åtminstone fördröjande av den är nu det allra viktigaste. Vi gör för vår del vad vi kan, säger Lehtonen.

Motion är viktigt för många och den har en positiv inverkan på människornas humör.

– Nu kan det vara ett bra tillfälle att hitta på nya sätt att motionera i det egna hemmet och tillsammans med familjen samt att vara ute och njuta av naturen. Om man är frisk, lönar det sig att fortsätta motionera, fastän de vanliga motionsställena är stängda och gruppmotionstimmarna har paus, påminner Lehtonen.