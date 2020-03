Vasa stads grundläggande utbildning, gymnasier och institut övergår till distansundervisning – barnen i småbarnspedagogiken endast om föräldrarnas arbete är kritiskt med tanke på samhällets funktion

I enlighet med regeringens riktlinje beslutade stadsstyrelsen att i all stadens undervisning övergår man till distansundervisning så snabbt som möjligt, dock senast från och med 18.3. I Vasa har en övergång till distansundervisning redan förberetts, vilket gör att övergången kan genomföras snabbt. Distansundervisningen pågår åtminstone till 13.4. Småbarnspedagogiken dvs. daghemsverksamheten fortgår normalt för att de som arbetar i kritiska sektorer med tanke på samhällets funktion ska kunna sköta sitt jobb.

- Vår starka rekommendation är att alla som kan håller sina barn hemma redan i morgon gör det, betonar stadsdirektör Tomas Häyry.

Om föräldrarna arbetar inom sektorer som är kritiska med tanke på samhällets funktion, t.ex. inom hälsovården, ordnas för deras barn vård inom småbarnspedagogiken och för barn i årskurserna 1–3 närundervisning. Likaså ordnas undervisning för de elever som omfattas av särskilt stöd.

- Under distansundervisningen följer skolans personal skolans läsordning. Lärarna ger eleverna anvisningar via Wilma om hur de ska göra skoluppgifterna under den lektion som står på läsordningen. Vid behov kan eleven eller vårdnadshavaren fråga läraren om hur undervisningen framskrider.Vi hoppas att det i hemmen följs hur elevens självständiga studier går, berättar bildningsdirektör Christina Knookala.

Också Vaasan Lyseon lukio, Vasa gymnasium, Vasa svenska aftonläroverk och Vamia övergår till distansundervisning. Även den individuella undervisning som instituten erbjuder och den undervisning som erbjuds i samband med daghemmen och den grundläggande utbildningen avbryts. Vasa stads institut (Vaasa opisto, Vasa Arbis, Kuula-institutet och TaiKon) avbryter sin verksamhet eller ordnar i mån av möjlighet distansundervisning från och med 17.3.

Småbarnspedagogiken, dvs. daghemsverksamheten, fortgår som normalt

Småbarnspedagogiken, dvs. daghemmen, fortgår som normalt med sin verksamhet för att de föräldrar som arbetar inom kritiska sektorer t.ex. inom hälsovården ska kunna vara i arbete.Om barnets föräldrar inte arbetar inom en sektor som är kritisk för samhällets funktion, sköts barnen hemma.

Biblioteken och museerna håller stängt

I enlighet med regeringens riktlinje stänger också Vasa stads bibliotek och museer sina dörrar från och med 17.3.Också bokbussens körningar avbryts. Vaasa kaupunginteatteri och stadsorkestern har redan tidigare meddelat att de avbryter sina föreställningar och konserter fram till mitten av april.