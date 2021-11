Vaskiluodon osayleiskaava 2040 etenee ehdotusvaiheeseen

Kaavaehdotukseen on tehty useita muutoksia luonnosvaiheesta saadun palautteen ja tarkentuneiden tietojen pohjalta. Esimerkiksi sataman ja teollisuuden laajentamistarpeet on huomioitu, asumisen määrää on tarkistettu sekä Vaskiluodon metsän luonto- ja virkistysarvojen turvaamista on vahvistettu. Kaava mahdollistaa asuinrakentamisen noin 2200 uudelle asukkaalle.

Osayleiskaavan päätavoitteena on Vaskiluodon kehittäminen yhtenäisenä alueena, osana Vaasan kaupunkialuetta. Kaavassa alueen eri intressit ja käyttötarkoitukset pyritään sovittamaan yhteen mahdollisimman hyvin.

Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena aluevarauskaavana ja astuessaan voimaan se korvaa Vaasan yleiskaava 2030:n Vaskiluodon osalta. Kaavan hyväksymisestä päättää Vaasan kaupunginvaltuusto.

Vaskiluodon osayleiskaava 2040 on nähtävillä 15.11. alkaen Kaupunkiympäristön toimipisteessä osoitteessa Kirkkopuistikko 26 A tai osoitteessa www.vaasa.fi/oyk_vaskiluoto