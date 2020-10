Vastaamon tietomurto voi koskea myös Taysin asiakkaita

Yksityinen Psykoterapiakeskus Vastaamo on joutunut tietomurron ja kiristyksen kohteeksi. Tässä yhteydessä osa asiakkaiden tiedoista on vuodettu julkisuuteen. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Vastaamon välillä on ollut sopimus perhepsykoterapiapalvelujen ja muiden psykoterapiapalvelujen hankinnasta ajalla 1.1.2016-31.12.2018. Sopimus on koskenut vain Taysin lasten ja nuorten psykoterapiapalveluita.

Sopimuksen vuoksi Vastaamosta on voinut joutua tietomurron kohteeksi myös Taysin siellä asioineiden asiakkaiden tietoja. Näiden asiakkaiden määrää selvitetään Taysissa parhaillaan. Kaikille sopimuksen piirissä palvelua sopimusaikana käyttäneille asiakkaille ilmoitetaan Vastaamon tietosuojapoikkeamasta henkilökohtaisesti. Jos tiedät tai epäilet, että tietosi on vuodettu • Tee tarvittaessa luottokielto (Asiakastieto Oy:lle ja Bisnode Oy:lle). • Varmista osoitetietojesi oikeellisuus Väestörekisterikeskukselta, maistraatilta ja Postilta sekä oikaise tarvittaessa osoitetietosi. • Mikäli identiteettivarkauden riski on kohdallasi korkea, voit tehdä tietojenluovutuskiellon Väestörekisterikeskukseen, maistraattiin ja Trafiin. • Kerää todisteita (esimerkiksi tilausvahvistukset), ota tarvittaessa yhteyttä poliisiin ja tee rikosilmoitus.

