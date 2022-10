Västerfjärdenin säännöstelyn muutoksen suunnittelu etenee

Säännöstelyn muutoksen suunnittelu aloitettiin syksyllä 2021, jolloin kartoitettiin vaikutusalueen maanomistajien näkemyksiä säännöstelystä ja sen muutostarpeista. Kyselyn pienen vastausprosentin ja vastausten hajonnan takia ei voitu tehdä suoraa johtopäätöstä suunnittelun jatkosta. ELY-keskus yhdessä suunnittelutoimikunnan kanssa päätti valita vaihtoehdon, jossa kevätalennuksen suuruus ja ajoitus määräytyy lumitilanteen ja vesistöennusteiden perusteella. Tällä tavoin pyritään varmistamaan altaan vedenpinnan nousu normaalille kesätasolle kuivinakin keväinä.

Kilpailutuksen perusteella suunnittelijaksi on valittu Ramboll Finland Oy, joka laatii lupahakemussuunnitelman säännöstelyn muutoksesta. Tavoitteena on, että keväällä 2023 valmistuvan suunnitelman pohjalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hakee aluehallintovirastosta vesioikeudellista lupaa säännöstelyn muutokselle. Suunnittelun yhteydessä konsultti tarkastelee myös Närpiönjoen virtausesteitä Västerfjärdenin pohjoisosassa eli Knåpfjärdenillä. Tavoitteena on tunnistaa padottavia kohteita ja selvittää niiden poistamisen mahdollisuutta ja vaikutusta Närpiönjoen vedenkorkeuksiin.

Västerfjärdenin makeavesiallas on rakennettu Närpiönjoen järjestelyhankkeen yhteydessä 1970-luvun lopulla metsäteollisuuden vedenhankintaa varten. Hankkeelle myönnettiin vesioikeudellinen lupa vuonna 1976, jota on osin muutettu vuonna 1997. Luvanhaltija on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Västerfjärdenin säännöstelyä hoitaa ja rakenteista vastaa sopimuksen perusteella Metsä Board Oyj.