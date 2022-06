Vastuu vuokra-asunnosta säilyy kesälomallakin – vältä vahingot ja ongelmatilanteet ennakoimalla

Vuokrasopimuksen velvoitteet eivät lomaile

Vuokrasopimus on sellaisenaan voimassa, vaikka asunto olisikin jonkin aikaa käyttämättä. Miltei kaikissa vuokrasopimuksissa edellytetään esimerkiksi vuokralaisen omaa kotivakuutusta. Sitä ei siis ole syytä laittaa poissaolon ajaksi tauolle.

Vuokralainen ei myöskään vapaudu vastuusta maksaa vesimaksuja, sillä ne perustuvat asunnossa normaalisti asuvien henkilöiden määrään. Kulutusperusteiseen vesilaskutukseen siirtyneissä taloyhtiöissä kulut voivat veden osalta luonnollisestikin pienentyä poissaolon aikana.

Asunnon edelleen vuokraaminen oman poissaolon ajaksi voi tuntua houkuttelevalta mahdollisuudelta, jos asuinkuluissa haluaa säästää. On kuitenkin muistettava, että jälleenvuokraus edellyttää aina vuokranantajan lupaa, olipa sitten kysymys viikonlopuksi majoittuvista Airbnb-vieraista tai asuntoon koko kesäksi tulevasta kaverista.

Poissaolosta kannattaa ilmoittaa vuokranantajalle matalalla kynnyksellä

Lain mukaan vuokralaisen tulee ilmoittaa vuokranantajalle, jos huoneisto jätetään käyttämättä pitkäksi aikaa. Tällaisena pitkänä aikana voidaan pitää normaalia selvästi pidempää poissaoloa, kuten esimerkiksi yli kuukauden mittaista kesälomareissua. Jos poissaolon pituus yhtään mietityttää, ilmoitus on parempi tehdä kuin jättää tekemättä.

”Avoin keskustelu on yksi hyvän vuokrasuhteen kulmakivistä, eikä sitä ole syytä unohtaa kesälläkään”, Saara Penttilä muistuttaa.

Poissaolosta ilmoittaminenkaan ei poista vuokralaisen vastuuta asunnosta. Siitä on kuitenkin hyötyä, jos vuokranantaja on esimerkiksi aikeissa tehdä huoneistossa kunnossapitotöitä tai jos taloyhtiössä on meneillään jokin korjaushanke, joka edellyttää töiden tekemistä myös huoneistoissa.

Ennakoi, ennakoi ja vielä kerran ennakoi

Ennen asunnosta lähtemistä tulee aina sulkea pesukoneiden hanat ja tarkistaa palovaroittimen toimivuus. Palovaroittimen patterit osaavat usein loppua juuri kesällä, kun kukaan ei ole niitä vaihtamassa. Patterin loppumisesta muistuttava äänimerkki voi aiheuttaa naapureissa turhaa huolta ja närkästystä, mikä voitaisiin välttää pienellä vaivalla.

Monen kotivakuutuksen pikkupräntit sisältävät myös suojeluohjeet, joita on noudatettava, jos mielii saada korvauksen vahingosta. Ennen lomille lähtöä kannattaakin tarkistaa ohjeiden sisältö ja käydä asunto vielä kerran läpi, ettei vaikkapa ikkuna jää vahingossa auki tai kahvinkeitin päälle. Jos pakastimen haluaa kytkeä kesäksi pois päältä, on se syytä sulattaa valvotusti ennen lähtöä eikä jättää sulamaan yksin.