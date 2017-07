Vastuullinen kuluttaminen on ihmisten vastaisku tyhmille poliittisille päätöksille

The Other Danish Guy™ on suomalainen start-up -muotibrändi, joka on keskittynyt ensimmäisen kerroksen pukeutumiseen ja Athleisure-segmenttiin. Brändin tarina sai alkunsa New Yorkissa 2014 ja ensimmäiset tuotteet tuotiin markkinoille Kölnissä kesällä 2016. Ensimmäisen vuoden aikana yhtiö on myynyt tuotteita jo 17 markkinalle.

Kesän 2017 aikana The Other Danish Guy on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta tuomalla ensimmäisenä alusvaatebrändinä markkinoille uudelleenluodusta nailonista, kuten valtamerille hylätyistä nailonverkoista, valmistetun miesten premium-malliston.

Jatkossa The Other Danish Guy on luvannut valmistaa kaikki tuotteensa kierrätetyistä ja kierrätettävistä materiaaleista. Ekologisen tuotannon lisäksi brändi on herättänyt huomiota ja nostattanut kulmakarvoja suoraviivaisella Skandinaavisella designillaan ja arkailemattomalla asenteellaan. Yritys on suomalaisomistuksessa ja panostaa vahvasti kasvuun kansainvälisillä markkinoilla.