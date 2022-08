Vauhdilla kasvavaan suunnittelu- ja teknologiayhtiöön merkittäviä vahvistuksia johtoon

“Olemme tehneet aiempien vuosien aikana menestyksekästä yhteistyötä, ja tiedämme melko hyvin mistä osista voittava kulttuuri ja kestävä liiketoiminta rakentuu. Kun saamme Jannen ja Kimmon mukaan Graend by Helloniin, on meillä koossa huikea tiimi, jonka käsissä yrityksen tulevaisuus näyttää erittäin valoisalta”, toteaa Graend by Hellonin väistyvä toimitusjohtaja Pelkonen.

Juuri aloittanut uusi toimitusjohtaja Tuomikoski jatkaa: “Fiilikset ovat mitä parhaat! Osana Hellonin ekosysteemiä, meillä on erinomainen kasvualusta Suomessa sekä varsinkin ulkomailla UK:ssa ja laajemmin Euroopassa. Hellonin kehittämät uniikit työkalut ja kansainvälisesti palkittu osaaminen mahdollistavat meille digitaalisen muotoilun ja toteutuksen markkinassa konkreettisen kilpailuedun. Tämän kilpailuedun avulla voimme myös tarjota työntekijöillemme kasvupolun kohti seuraavan sukupolven asiantuntijuutta.”

“Graend by Hellonin vauhdittamana meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus kiihdyttää kansainvälistä kasvuamme”, toteaa emoyhtiö Hellonin Lontoon toimiston toimitusjohtaja Timo Pätiälä. “Viime vuodet Hellon on tehnyt menestyksekästä yhteistyötä globaalien yhtiöiden kuten Yaran, Skyn, Hyundain ja PepsiCon kanssa. Graend by Hellonin myötä meillä on erinomainen tilanne lähteä laajentamaan näitä kumppanuuksia entisestään. Ensimmäinen yhteinen asiakkaamme on Vodafone Group, joka starttasi kahden viikon sisään siitä, kun aloitimme yhteisen taipaleemme Graend by Hellonin kanssa. Tämä on erittäin positiivinen signaali yhteistä tulevaisuuttamme ajatellen.”, jatkaa Pätiälä.

Hellonin johtaman ekosysteemin tavoite on kasvaa kansainvälisesti johtavaksi toimijaksi palveluinnovaatioiden saralla. Ekosysteemin fokuksessa on kiihdyttää globaalien brändien kestävää kasvua erityisesti korkeamman asiakaslojaliteetin kautta.

“Myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta Hellonin ekosysteemi tarjoaa erittäin mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja pohjan poikkeuksellisen lisäarvon tuottamiseen asiakkaillemme”, miettii Graend by Hellonin myynnin- ja markkinoinnin johtaja Kimmo Heikkilä. “Hellon ja Graend by Hellon ovat itsessään ensiluokkaisia toimijoita, mutta yhdessä meillä on mahdollisuus rakentaa jotakin uutta ja toimialaa muuttavaa. Koen vahvaa motivaatiota olla tässä matkassa mukana.”, päättää Heikkilä.