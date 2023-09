VAURAUS SUOMI OYJ:N UUSI KANSAINVÄLINEN KUMPPANUUS VAHVISTAA PK-YRITYSTEN RAHOITUSTA SUOMESSA

Vauraus Suomi Oyj:n toimitusjohtaja Elisa Saarinen löytää strategisesta yhteistyöstä monia hyviä puolia. "Sopimus antaa meille mahdollisuuden tarjota uusia kiinnostavia etuja Suomen pk-segmentille. Kertoo paljon Vauraus Oyj:n markkina-asemasta ja tarjoamastamme laadusta, että johtavat globaalit toimijat, kuten Chartered Investment ja Exaloan, ovat valmiita kumppanuuteen kanssamme”, Saarinen toteaa. "Tämä osoittaa, että Vauraus on ammattitaitoinen edelläkävijä, joka haluaa parantaa Suomeen eniten uusia työpaikkoja luovan segmentin rahoitusmahdollisuuksia ja olla vahva positiivisen yhteiskunnallisen kehityksen edistäjä “, Saarinen jatkaa.

Exaloanille syyt kumppanuuteen Vaurauden kanssa ovat selvät: "Suomen johtavana toimijana Vauraus Suomi Oyj on se taho, jonka tarjoamia rahoituskohteita halusimme tuoda sijoittajiemme ulottuville alustallemme. Suoritimme neuvotteluiden aikana kattavan due diligence -prosessin, joka osoitti Vauraus Suomi Oyj:n vahvaa luottoarvioinnin laatua, mikä on validoitu myös omilla luottopistemalleillamme", toimitusjohtaja Luca Frignani perustelee päätöstään aloittaa kumppanuus Vauraus Suomi Oyj:n kanssa. "Sijoittajillamme on käytössään laaja valikoima tekoälypohjaisia työkaluja “Loansweeper”-alustallamme. Ne mahdollistavat sijoittajille parhaiden, kattavasti arvioitujen lainanvälittäjien valinnan. Sijoittajat pystyvät myös rakentamaan lainasalkkuja itsenäisellä luottoluokituksella ja seuraamaan lainojen kehitystä käytännössä reaaliajassa. Vauraus Suomi Oyj on huippuluokan toimija ja olemme innoissamme päästessämme työskentelemään yhdessä", Frignani tiivistää.

Lainaportfolio tulee sijoittajien ulottuville Chartered Investmentin arvopaperistamisalusta Opusin kautta. "Sijoittaminen rahoitusalustojen kautta on herättänyt sijoittajien mielenkiinnon, ja olemme ylpeitä saadessamme olla edistämässä sen tarjoamista. Olemme systemaattisesti laajentaneet palveluitamme tarjotaksemme asiakkaillemme työkalut joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskun virtaviivaistamiseksi. Tämä ei ainoastaan laajenna potentiaalisten sijoittajien joukkoa, jotka voivat hyötyä tällaisista alustoista, vaan lisää myös niiden yleistä houkuttelevuutta", toteaa Chartered Investmentin toimitusjohtaja Daniel Maier. "Kehittämällä tarvittavaa infrastruktuuria tuemme aktiivisesti vahvempaa taloudellista ympäristöä suomalaisille pk-yrityksille, luoden lisämahdollisuuksia niiden rahoittamiselle."

Vauraus Suomi Oyj

Vauraus Suomi Oyj on vuonna 2011 perustettu Suomen johtava yrityslainaa välittävä rahoitusalusta. Vauraus Suomi Oyj:n päätavoitteena on mahdollistaa rahoitusta ja kasvua pk-sektorille ja olla näin tukemassa positiivista yhteiskunnallista kehitystä. Yritys tarjoaa sijoittajille selkeän, pörssistä riippumattoman sijoitusmahdollisuuden.

Vuodesta 2013 lähtien Vauraus Suomi Oyj on välittänyt yli 280 miljoonaa euroa velkarahoitusta suomalaisille pk-yrityksille. Vauraus Suomi Oyj on rekisteröity joukkorahoitusyhtiö, jolla on maksulaitostoimilupa. Yhtiön toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Chartered Investment

Chartered Investment on johtava finanssiteknologiayhtiö, joka on erikoistunut erilaisten rahoitustuotteiden rakentamiseen. Yhtiö luo ja välittää rahoitustuotteita, kuten arvopaperistamista ja indeksejä.

Chartered Investment tarjoaa huippuluokan teknologia-alustoja, mukaan lukien Opus-arvopaperistamisalusta, LIXX-indeksialusta ja eSEC-tokenisointialusta. Hyödyntämällä näitä teknologioita, Chartered Investment toimittaa käytännön ratkaisuja pankeille, vakuutusyhtiöille, rahoituspalvelun tarjoajille, omaisuudenhoitajille ja muille ammattimaisille finanssialan toimijoille itsenäisenä "Pääomamarkkinapalvelun" (CMaaS) tarjoajana.

Yhtiö on perustettu vuonna 2013 ja sen pääkonttori sijaitsee Düsseldorfissa, Saksassa. Yritys on globaali toimija joka palvelee yli sataa B2B-asiakasta ja se on toteuttanut rahoitusratkaisuja yli 5 miljardin euron arvosta.

Exaloan

Exaloan on finanssiteknologiaan erikoistunut yhtiö, joka keskittyy digitaaliseen lainanantoon ja luottotietojen analysointiin. Yhtiön missio on sulkea maailmanlaajuinen rahoituskuilu yksilöiden, yrittäjien ja pk-yritysten välillä yhdistämällä institutionaalista pääomaa ja lainoja välittäviä toimijoita ympäri maailmaa. Toimimalla globaalina B2B-markkinapaikkana yritys avaa digitaalisen lainanannon uutena omaisuusluokkana.

Exaloanin liiketoiminnan keskiössä on suurten tietomäärien ja koneoppimisen käyttö itsenäiseen reaaliaikaiseen luottoluokituksen tekemiseen sekä valikoitujen lainasalkkujen rakentamiseen ja raportointiin institutionaalisille sijoittajille, pankeille ja lainojen välittäjille. Hyödyntäen uusinta teknologiaa ja prosessiautomaatiota, Exaloan tarjoaa täysin digitaalisen sijoitusjärjestelmän, jossa jokaisen yksittäisen lainan luottoriski arvioidaan lainakohtaisesti yhtiön kehittämän ainutlaatuisen Loansweeper™-alustan kautta.