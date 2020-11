Väylävirasto ja ELY-keskukset panostavat varsinkin vilkkaiden teiden talvihoitoon - Kaakkois-Suomessa on varauduttu talvikauteen

Valtion maanteillä kunnossapidosta ovat vastuussa Väylävirasto ja ELY-keskukset. Talvikunnossapidon linjauksista ja yhtenäisyydestä vastaa Väylävirasto. ELY-keskukset kilpailuttavat, solmivat sopimukset ja valvovat urakat. Kaakkois-Suomessa on neljä maanteiden hoitourakkaa.

Valtion maanteillä kunnossapidosta ovat vastuussa Väylävirasto ja ELY-keskukset. Talvikunnossapidon linjauksista ja yhtenäisyydestä vastaa Väylävirasto. ELY-keskukset kilpailuttavat, solmivat sopimukset ja valvovat urakat.

Tienkäyttäjille ensimmäinen näkyvä toimenpide on aurausviittojen ilmestyminen teiden varsille. Ja kun talvi lopulta tulee, kunnossapito auraa lumia, suolaa tai hiekoittaa teitä sekä tasaa jäisiä tienpintoja. Talvihoidon palvelutaso on riippuvainen siitä, mihin talvihoitoluokkaan tie kuuluu. Laatua on pyritty tehostamaan uudella urakkamallilla.

"Esimerkiksi vuonna 2019 Väylävirasto korotti varsinkin vilkasliikenteisten teiden hoitoluokkia. Saimme siitä heti positiivista palautetta tienkäyttäjiltä", kertoo yksikön päällikkö Otto Kärki Väylävirastosta.

Parempilaatuista talvihoitoa monille teille

Hoitoluokkien noston myötä monilla teillä laatuvaatimukset kohosivat ja hoidon toimenpideajat tiukentuivat. Muutos liittyi uusiin talvihoidon toimintalinjoihin. Uudet toimintalinjat ovat käytössä kaikilla pääteillä ja koko tiestöllä noin 40 % urakoista. Uudet kiristyneet laatuvaatimukset otetaan käyttöön sitä mukaa, kun sopimukset uusitaan.

Hoitoluokkien nosto ei kuitenkaan tarkoita, että kunnossapidon priorisoinnista voitaisiin luopua. Pääteillä talvihoitoluokat ovat korkeimmat, sillä kaksi kolmannesta kaikesta maantieliikenteestä kulkee näillä teillä. Myös vähäliikenteisempiä teitä pidetään kunnossa, mutta toimenpideajat ovat pidempiä ja laatuvaatimukset matalammat.

"Vähäliikenteisillä teillä esimerkiksi lumimyrskyn aikaan keli voi olla useiden tuntien ajan ongelmallinen, jolloin ajaminen vaatii erityistä varovaisuutta. Lumi saattaa pakkautua harjanteiksi, joita kutsutaan polanteiksi. Kaikkien teiden pitäminen paljaina tai edes täysin tasaisina ei ole ikävä kyllä taloudellisesti mahdollista", sanoo Kärki.

Talvikunnossapidon onnistuminen on paljon myös kiinni tulevan talven keleistä. Tänäkin syksynä ensimmäinen kylmä jakso ajoittui Kaakkois-Suomessa lokakuulle ja pääteillä liukkautta torjuttiin suolaamalla. Varmaa on, että kelit talven aikana vaihtelevat ja jatkuvaa valmiutta talvihoidossa on ylläpidettävä.

"Liukkaudentorjunta on vaikeampaa ja sitä pitää tehdä enemmän, jos keli on nollan pinnassa. Kunnossapidon näkökulmasta rehellinen pakkastalvi voi olla joskus helpompi kuin leuto talvi", Kärki toteaa.

Autoilijoiden kannattaa muistaa talvella varsinkin huonolla kelillä kunnolliset turvavälit, oikea tilannenopeus ja yleinen varovaisuus.

Kotkan hoitourakassa jatkaa YIT



Kaakkois-Suomessa on neljä maanteiden hoitourakkaa, Etelä-Karjalassa Lappeenrannan ja Imatran urakat, sekä Kymenlaaksossa Kouvolan ja Kotkan urakat. Näistä Kymenlaakson urakat toimivat jo uusilla urakkamalleilla ja laatuvaatimuksilla ja Etelä-Karjalan urakat ensi vuoden lokakuusta alkaen. Viime talvena kilpailutettu Kotkan maanteiden hoitourakka alkoi 1. lokakuuta.

YIT Suomi Oy jatkaa pääurakoitsijana Kotkan hoitourakassa. Urakkaan kuuluu pääasiassa Kotkan, Pyhtään, Haminan, Miehikkälän ja Virolahden alueilla sijaitsevien valtion teiden ympärivuotinen hoito. Hoidettavaa tiestöä Kotkan alueurakassa on noin 1000 tiekilometriä. Urakan tilaajana toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja urakka-aika on 1.10.2020 – 30.9.2025.



Lokakuun alussa alkanut uusi urakkamalli on tuonut muutoksia Kotkan hoitourakkaan. Yhteistyö on lisääntynyt tilaajan ja urakoitsijan välillä ja hankinnat tehdään yhdessä. Myös viestintään tienkäyttäjille ja sidosryhmille on panostettu, ja esimerkiksi YIT viestii Facebookin ja Instagramin kautta.



- Kotkan hoitourakan erityispiirteitä ovat Vaalimaan raja-asema, Haminan maantietunnelit Husulassa ja Kolsilassa sekä merenrantaa myötäilevä urakka-alue yllättävine säämuutoksineen kertoo YIT:n työmaapäällikkö Emilia Frantsi.



Urakoitsija on valmistautunut talvikauteen pitämällä aloituspalavereja talvihoitourakoitsijoiden ja mm. YIT:n kelikeskuksen henkilöstön kesken. Talvihoitokalustoa on Frantsin mukaan tarkastettu ja laitettu käyttökuntoon sekä myös suola- ja hiekkavarastoja on täydennetty.



Talvikunnossapidon viisi pointtia

1) Liukkaus torjutaan aina mahdollisuuksien mukaan ennakoiden. Teiden suolaukset tapahtuvat usein ilta- ja yöaikaan ja polannetiestön riittävää kitkaa ylläpidetään pintoja karhentamalla ja hiekoituksilla.

2) Vilkkaimmat tiet aurataan ensimmäisenä. Tavoitteena on, ettei vilkasliikenteisillä teillä tai jalankulku- ja pyöräilyväylillä lunta saa olla muutamaa senttiä enempää.

3) Vilkasliikenteisillä teillä liukkautta torjutaan suolaamalla ja muilla teillä hiekoittamalla tai karhentamalla jäistä tiepintaa.

4) Talvikunnossapidosta voi antaa palautetta. Palautteen antaminen onnistuu esimerkiksi Palauteväylässä: https://palautevayla.fi/aspa

5) Ajokelistä ja talvihoidosta on saatavilla ajankohtaista tietoa Liikennetilanne-palvelussa. Palvelusta löydät mm. kelikamerat ja tiedot, milloin tiellä on tehty talvihoidon toimenpiteitä. Palvelun löydät osoitteesta https://liikennetilanne.tmfg.fi/