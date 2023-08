Vedenpinnat poikkeuksellisen korkealla Oulujoen vesistöalueella

Viime viikkojen ja heinäkuun aikaiset sateet ovat kasvattaneet järvien tulovirtaamia Oulujoen vesistöalueella, minkä seurauksena Kainuun alueella, etenkin Sotkamon reitillä, säännösteltyjen järvien vesipinnat ovat nousseet hätyyttelemään säännöstelyn ylärajoja.



Oulujoen vesistöalueella Sotkamon ja Hyrynsalmen reitillä myös luonnontilaisten järvien pinnat ovat nousseet ajankohdan keskimääräisten tasojen yläpuolelle. Ennusteen mukaan lähipäivien aikana luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet saavuttavat huippunsa ja alkavat laskemaan.



Ontojärvellä Kuhmossa on jouduttu hakemaan poikkeamislupa säännöstelyrajan ylitykseen. Ylitys johtui Kallioisen voimalaitokselle ajautuneesta suuresta turvelautasta, jonka poistamisen helpottamiseksi juoksutusta pienennettiin. Säännöstelyn yläraja on lähestymässä myös Ontojärven alapuolisessa vesistössä, Pieni-Kiimasessa, jonka vuoksi energiayhtiö Loiste on jättänyt poikkeuslupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.



Tällä hetkellä myös Oulujärven pinta on lähtenyt nousuun, mutta ei ole vielä hätyyttelemässä säännöstelyn ylärajaa. Juoksutuksia on Oulujärvestä kasvatettu ja ne ovatkin ajankohtaan nähden poikkeuksellisen voimakkaita 350-450 m3/s. Oulujärven pinnan nousun ennustetaan kääntyvän laskuun lähipäivinä.



Myös Oulujoella virtaamat ovat olleet ajankohtaan nähden keskimääräistä huomattavasti korkeampia.



Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset varoittavat, että järvien korkeat vesipinnat ja jokien voimakkaat virtaamat yhdessä kovien tuulien kanssa voivat aiheuttaa vahinkoa myös rantarakenteille vesistöjen rannoilla. Ranta-asukkaiden ja mökkiläisten onkin syytä varautua ennakolta tarkastamalla muun muassa rannoilla olevat rakenteet ja veneiden kiinnitykset vahinkojen välttämiseksi.



Tietoa vedestä ja vesistöistä sekä ajankohtainen vesitilanne löytyvät vesi.fi -palvelusta.