Veera Salmen Oboin kirja on kertomus tarinoita inhoavasta pojasta, joka joutuu keskelle seikkailua lukutaidon hävittäneessä maailmassa

Juha Itkonen ja Otava lahjoittavat Ihmettä kaikki-kirjaa valtakunnalliselle keskosperheiden yhdistys Kevyelle 22.12.2021 12:09:43 EET | Tiedote

Ihmettä kaikki on Juha Itkosen omakohtainen romaani, joka ilmestyi 2018. Kirjassa nelihenkisen perheen vanhemmat löytävät itsensä vastasyntyneiden teho-osastolta kahden pikkukeskosena syntyneen lapsen äitinä ja isänä. Elämä, joka syntyy arvaamattomana ja heiveröisenä, kääntyy silti vahvaksi ja ainutkertaiseksi. Kaikista tähän asti myydyistä kappaleista kirjailija on lahjoittanut tekijänpalkkionsa Lastenklinikoiden Kummien kautta HUS:n vastasyntyneiden teho-osastolle. Tänä jouluna Juha Itkonen ja Otava lahjoittavat Ihmettä kaikki-romaania valtakunnallisesti keskosperheille. Keskosperheiden yhdistys Kevyt postittaa kirjat kaikille Suomen yliopistosairaaloiden vastasyntyneiden teho- ja valvontaosastoille. Ihmettä kaikki-kirjoja jaetaan sitä kautta tuoreille keskosperheille. "Keskosperheiden yhdistys Kevyt on toiminut valtakunnallisena keskosperheiden verkostona jo vuodesta 1997. Kevyt toimii täysin vapaaehtoisvoimin ja yhdistyksen päätehtäviä ovat vertaistuen tarjoaminen, keskostietouden