Vegaanihaaste voi myös helpottaa elämää – ruokakassi on mukana haasteessa

Tipattoman tammikuun rinnalle on noussut yhä suositumpi vegaanihaaste. On yksi kikka, jolla voi sekä kokeilla kestävää kuluttamista että helpottaa omaa elämää, nimittäin ruokakassipalvelu.

Anton & Anton ruokakaupalla on ollut jo pitkään vegekassi, jossa on vain kasvisruokareseptejä. Tammikuussa vegekassi on täysin vegaaninen eli siinä ei ole maitotuotteita eikä munaa.

Ruokakassissa on kolmen aterian reseptit valmiiksi mietittyinä. Siihen on pakattu aterioiden pääraaka-aineet eli kaikki paitsi suolat, sokerit ja muut kaapista löytyvät perusjutut. Se kuljetetaan kotiovelle eli sinä säästyy kauppareissulta ja voi keskittyä kokkaamiseen ja yhdessäoloon.

Moni kokee lihattoman elämän haastavaksi, joten kokeiluluontoisella kuukaudella on siksi tilausta. Anton & Anton on iloinen ja inspiroiva ruokakauppa, joka kehittää koko ajan uusia tapoja nauttia elämästä ja ruoasta.

Lisätietoja:

Hanna Jokinen

040 745 7453

hanna.jokinen@antonanton.fi