Vehoniemen Automuseo aloittaa joukkorahoituskampanjan - Kampanjan suojelijana Euroopan nopein nainen Anita Mäkelä

Vehoniemen Automuseo aloittaa vastikkeellisen joukkorahoituskampanjan. Kampanja starttaa 5. toukokuuta Lahdessa Classic Motor Show’ssa, jonka jälkeen kampanjapaketteja myydään Vehoniemen Automuseolla sekä alan tapahtumissa.

Kampanjan tavoitteena on toteuttaa Vehoniemen Ystäville yhteinen olohuone eli katettu terassi. Samalla on tarkoitus uusia saniteettitiloja, keittiötä ja lämmitysjärjestelmää. Kampanja päättyy 16.12.2018 ja tavoitteena on kerätä yhteensä 100 000 euroa laajennusta varten.

- Muutaman sateisen kesän jälkeen myös meidän uskomme aurinkoisiin ja lämpöisiin kesiin on horjunut. Katettu terassimme tulee olemaan lämpöeristetty ja lasitettu, mutta hyvällä säällä saamme ikkunat auki. Terassi tuo yhteensä yli sata lisäpaikkaa, joista 70 katetulle osuudelle. Unelmamme on, että terassista tulee kaikkien kävijöidemme yhteinen olohuone, jossa nauttia kauniista Vehoniemen maisemista myös silloin, kun säät eivät ehkä suosi, kertoo museonjohtaja Leila Suutarinen.

Vehoniemen joukkorahoituskampanjan suojelija Anita Mäkelä lähti ilolla mukaan toteuttamaan unelmaa Vehoniemen yhteisestä olohuoneesta

Kiihdytysajaja Anita Mäkelää on tituleerattu Euroopan nopeimmaksi naiseksi, eikä suotta.

Mäkelä ajaa lajinsa nopeimmassa ryhmässä, Top Fuel Dragsterissa. Hänen taskustaan löytyy jo neljä Euroopan Mestaruutta ja tällä kaudella tavoitteena on taas uusia kyseinen titteli. Vehoniemen joukkorahoituskampanjaan Anita Mäkelä lähti mukaan ilolla.

- Leilan ja koko museon tausta istuu omaan arvomaailmaani. Vehoniemen Automuseo on siirtynyt isältä tyttärelle ja nyt toimintaa on jatkamassa Leilan tytär. Meilläkin koko perhe on kulkenut mukana kilpailuissa. On hienoa, kun asiat siirtyvät perheen sisällä sukupolvelta toiselle. Perhekeskeisyys on minulle äärimmäisen tärkeää. Ja autot tietysti yhdistävät. Näkee, että niin minulle kuin Leilallekin autot eivät ole vain elämäntapa vaan ne ovat koko elämän suola, Mäkelä sanoo.