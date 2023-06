Vehoniemen näkötornin avajaisia maanantaina 19.6. juhlitaan yhteislaululla, puheenvuoroilla, kulttuurireitin avauksella ja artesaanijäätelöllä.

Jaa

Uusitun Vehoniemen näkötornin avajaisia vietetään Kangasalla maanantaina 19.6. klo 13. Tilaisuus on osa “Kesäpäivä Kangasalla 170 vuotta” -juhlaviikkoa. Avajaispuheenvuorot tulevat pitämään maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Hanna Laine ja Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, lisäksi tervehdyksen tilaisuuteen tuovat Matti Aromäki Metsähallituksesta ja Jussi Haavisto. Tilaisuudessa juhlistetaan 170-vuotista Pirkanmaan maakuntalaulua Kesäpäivä Kangasalla yhteislaululla, johon toivotaan yleisön runsasta osallistumista. Avajaisten yhteydessä julkaistaan myös Kesäpäivä Kangasalla -kulttuurireitti, jonka neitsytajo lähtee kohti Haralan harjua tilaisuuden päätteeksi. Juhlavuoden kunniaksi Vehoniemen automuseo on suunnitellut oman artesaanijäätelön, jota on saatavilla ensimmäistä kertaa avajaisissa.

Vehoniemen Näkötorni_Kuvaaja Laura Vanzo_VisitTampere

Vehoniemenharjulla sijaitseva, vuonna 1927 rakennettu 13 metrin korkuinen näkötorni jouduttiin sulkemaan helmikuussa sen rakenteissa ilmenneiden vaurioiden vuoksi. Sulkemispäätöksen teki sen kunnosta vastaava Metsähallitus. ”Tässä projektissa paikallinen aktiivisuus ja yhteishenki näyttivät voimansa”, toteaa Vehoniemen automuseon johtaja Leila Suutarinen. ”Kunnostusta tehtiin paikallisin voimin, kunnostushankkeesta vastasivat yrittäjät Jussi Haavisto ja Heikki Kuusniemi, ja työhön osallistui kymmeniä vapaaehtoisia sekä yrityksiä”. Kunnostustöiden aikana uusittiin tornin runkorakenteita, vaihdettiin kansilankkuja sekä kunnostettiin kaiteita ja tukirakenteita. Torni avattiin yleisölle jälleen 10.5., jatkossa tornista vastaa Vehoniemen Automuseoseura ry, joka on vuokrannut tornin Metsähallitukselta pitkällä vuokrasopimuksella. Kesäpäivä Kangasalla -laulu saa oman kulttuurireitin Kesäpäivä Kangasalla, Pirkanmaan maakuntalaulu, täyttää tänä kesänä 170 vuotta. Sakari Topeliuksen runoon perustuva Gabriel Linsénin sävellys on suomalaisten rakastama klassikko. Näkötornin avajaisissa laulua juhlistetaan sille parhaalla tavalla, laulamalla. ”Toiveena on, että ihmisiä tulisi paikalle sankoin joukoin juhlistamaan maakuntalauluamme. Mukaan laulamaan ovat tervetulleita kaikki”, rohkaisee Kesäpäivä Kangasalla 170 vuotta -juhlaviikon tuottaja Heikki Mäenpää. Laulamisen lisäksi vihitään käyttöön uusi, Vehoniemen harjulta Haralan harjulle kulkeva kulttuurireitti. Opastetulle reitille on linkitetty kertomuksia, musiikkia ja historiaa Kesäpäivä Kangasalla lauluun liittyen. Uusi kulttuurireitti löytyy osoitteesta www.kangasala.fi/laulu Kesäpäivä Kangasalla -jäätelössä maistuu mustikka Vehoniemen automuseo on alkanut valmistaa artesaanijäätelöä, ja avajaisissa pääsee maistamaan ensimmäistä kertaa uutta, Kesäpäivä Kangasalla -jäätelömakua. ”Jäätelöön ovat antaneet inspiraation ympäröivä upea luonto, sekä horisontissa kimaltavat siniset järvet. Raaka-aineet ovat kotimaisia, ja jäätelö valmistetaan Kangasalla, kertooVehoniemen automuseon johtaja Leila Suutarinen. Jäätelöä on myynnissä Vehoniemen automuseon kahvilassa.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Vehoniemen Näkötorni_Kuvaaja Laura Vanzo_VisitTampere Lataa Vehoniemen näkötorni_Kuvaaja Meelis Niin_Vehoniemen automuseo Lataa Vehoniemen näkötorni_Kuvaaja Meelis Niin_Vehoniemen automuseo Lataa