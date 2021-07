Vehreät kaupunkikeitaat nousevat Malmille ja Malminkartanoon

Jaa

Kaksi vehreää keidasta nousee kaupunkiuudistusalueille Malmille ja Malminkartanoon kaupunkilaisten silmäniloksi ja viivähdyspaikaksi. Tilat toimivat koko kesän ajan kaikille avoimina oleskelu- ja kohtaamispaikkoina.

Elokuussa Fiksu Kaupunki -hanke toteuttaa tiloissa pienimuotoisia ulkotilaisuuksia sekä kerää asukkailta tietoa alueesta tulevia kokeiluja varten.

“Kaupunkikeitaiden tavoitteena on lisätä alueen viihtyisyyttä, kokeilla uusia ratkaisuja sekä toimia hankkeemme kohtaamispaikkana asukkaiden kanssa”, projektipäällikkö Maija Bergström Forum Virium Helsingistä kertoo.

Fiksu Kaupunki – Helsinki Innovation Districts kehittää Pasilassa sekä kaupunkiuudistusalueilla Malmilla, Malminkartano-Kannelmäessä ja Mellunkylässä uusia toimintatapoja ja teknologioita, jotka tukevat ilmastotavoitteita ja rakentavat toimivaa kaupunkia.

Malminkartanossa viherseinät muuttavat tilankäyttöä

Malminkartanonaukiolla katutilaan on jo tuotu Innogreenin vehreät tilanjakajat. Toteutus on samalla yrityksen uuden innovaation pilotti. Kokeilun yhteydessä kerätään ymmärrystä siitä, miten ulkotilanjakajat voisivat elävöittää kaupunkikuvaa.

“Asukkaat toivovat tiiviiseen kaupunkiin lisää vehreyttä. Luontopohjainen, muokattava tilaratkaisumme pyrkii vastaamaan tähän asukaslähtöisesti. Seinän hyödyntäminen kasvatukseen tarjoaa uudenlaisen ratkaisun tehokkaaseen tilankäyttöön, ja innovatiivinen kokeilu kaupunkitilassa mahdollistaa kaupunkitilan kehittämisen yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa”, yrittäjä Mikko Sonninen kertoo.

Malminkartanossa toteutus on kuin kotonaan, sillä myös Innogreenin omat toimitilat löytyvät pilottien läheltä Konalasta, ja Kehä I:n varressa on aiemmin testattu mikromuovin suodatusta viherseinällä.

Malmilla keidas vehreyttää käyttämättömän suihkulähteen

Malmilla Parklyn toteuttama pop-up -tila vehreyttää kauan käyttämättömänä olleen Ylä-Malmin torin suihkulähteen. Keidas rakennetaan heinäkuun aikana.

Kaupunkimuotoilutoimisto RaivioBumannin kehittämän Parklyn tavoitteena on lisätä kaupunkivihreän määrää sekä mahdollistaa muuntuvien, modulaaristen ja yhteisöllisten tilojen luominen niin julkisiin tiloihin kuin pihoillekin.

“Parkly toimii alustana kaupunkilaisten kohtaamisille ja erilaisille pienimuotoisille tapahtumille. Tutkimme, miten kaupunkilaiset käyttävät tilaa, ja millaisia toiveita kaupunkitilojen kehittämiseen Malmilla liittyy. Vehreyttä toivotaan asukaskyselyjen perusteella lisää, ja sitä onkin luvassa pop-up tilan pölyttäjäystävällisten kasvien myötä. Kutsumme päiväkotiryhmän mukaan istuttamaan kasvit, ja niitä hoitaa kesän ajan muutama nuori Malmin alueelta”, Päivi Raivio Parklylta sanoo.

Viherkeitaisiin on mahdollista lisätä toimintoja

Vehreät kaupunkikeitaat ovat jo itsessään fiksuja ratkaisuja, joita yrittäjät parhaillaan kehittävät eteenpäin. Niihin on mahdollista lisätä esimerkiksi sensoreita, joiden avulla voidaan kerätä tietoa ilmastosta, viherrakenteen tilasta sekä sen käytöstä.

“Malminkartanossa fiksuus näkyy myös perinteisemmällä tavalla – tarkoituksena on kiinnittää viherseinään myös shakkilauta, jolla voi haastaa älynystyröitään vastapelaajan kanssa”, Sonninen toteaa. Ulkopeli on yksi monista asukkaiden ideoista, jotka toteutetaan vehreiden kaupunkikeitaiden yhteydessä.

Kesäisessä kaupungissa kulkiessa kannattaakin siis käydä hengähtämässä Malminkartanon ja Malmin keitailla. Omia kokemuksia ja kohtaamisia voi jakaa sosiaalisessa mediassa käyttämällä tunnistetta #kaupunkiuudistus.

Malmi ja Mellunkylä ovat Helsingin kaupunkiuudistusalueita. Kaupunkiuudistus on toimintamalli, jonka tavoitteena on parantaa asuinalueiden palveluja, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta sekä mahdollistaa laadukas täydennysrakentaminen. Kaupunkiuudistuksella Helsinki pyrkii toteuttamaan tavoitettaan ehkäistä asuinalueiden eriytymistä. ​

Lue lisää kaupunkiuudistuksesta: https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kestava-kaupunkikehitys/kaupunkiuudistus

Fiksu Kaupunki – Helsinki Innovation Districts -hankkeen toteuttavat vuosina 2020-2023 Helsingin kaupungin Aluerakentaminen-yksikkö sekä kaupungin kehitys- ja innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki. Hanketta rahoittaa Helsingin kaupungin innovaatiorahasto.

Lisää tietoa Forum Viriumista: https://forumvirium.fi/

Lisää valokuvia ratkaisuista median käyttöön tästä linkistä. Valokuvaajan nimi tiedostossa.