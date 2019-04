Veikkaus etsii startupeja yhteistyöhön Innovation Challenge Weekillä – aiheena esports

Veikkauksen pääkonttorilla keskitytään toukokuussa intensiivisesti e-urheiluun. Veikkaus järjestää yhdessä Avanto Venturesin kanssa Innovation Challenge Weekin, jossa 8-10 startup-yritystä pohtivat, mitä uutta he voisivat tehdä yhteistyössä Veikkauksen kanssa e-urheilun saralla.

Haasteviikko järjestetään Veikkauksen pääkonttorilla Helsingin Pohjois-Haagassa 20.–24.5. Kyseessä on kilpailu, jonka avulla Veikkaus ja startup-yritykset voivat löytää yhteistyö- ja kasvumahdollisuuksia. Kilpailun voittaja saa 30 000 euron arvoisen jatkosopimuksen idean kehittämiseen. Mukaan toivotaan niin suomalaisia kuin ulkomaalaisiakin startup-yrityksiä.

– Haluamme löytää maailman parhaat ideat sekä parhaat kumppanit niiden toteuttamiseen. Uskomme, että tällainen kumppani saattaa hyvinkin löytyä e-urheilu- ja startup-maailmasta. Samalla voimme tarjota startupeille mahdollisuuden tuoda innovaationsa markkinoille, Veikkauksen liiketoiminnan suunnittelusta ja innovaatiosta vastaava johtaja Heidi Ioannidou sanoo.

Haasteviikolla ei ole tarkoitus kehittää varsinaisia pelejä vaan e-urheiluun liittyviä palveluita tai ratkaisuja.

– Kyseessä saattaa olla esimerkiksi esportsiin liittyvä tuote, palvelu tai alusta. Tarkoituksena on tuottaa innovatiivisia ratkaisuja esportsin pelaajalle, tiimille tai fanille, Ioannidou selventää.

Innovation Challenge Weekin aikana Veikkauksella kuullaan myös mielenkiintoisia puhujia, ja veikkauslaiset mentorit auttavat startupeja suunnittelutyössä. Viikko huipentuu pitchaustapahtumaan, jossa startupit saavat esittää ideansa kahdessa minuutissa.

Esports aloittaa innovaatioviikot

Toukokuussa järjestettävä innovaatiohaasteviikko on ensimmäinen, mutta vastaavanlaisia viikkoja on tarkoitus järjestää myöhemminkin vaihtelevista aiheista. Liikkeelle lähdetään esports-haasteesta.

– Esports on nykyisin valtavan suosittu laji. Se on viidenneksi suosituin laji Veikkauksen Pitkävedossa ja neljänneksi suosituin Live-vedossa, Ioannidou perustelee aihevalintaa.

Veikkaus otti yhtenä ensimmäisistä peliyhtiöistä esportsin vedonlyöntikohteekseen jo vuonna 2014. Nyt esportsista haetaan muunlaista oppia.

– Uskomme, että esports-maailmasta voi löytyä asioita, joita Veikkaus voi hyödyntää omassa liiketoiminnassaan. Otamme oppia pelaajien maailmasta, jotta voimme tarjota parhaita pelaamisen kokemuksia, Ioannidou sanoo.

Veikkaus on Suomen suurin pelialan työnantaja ja se haluaa olla alan suunnannäyttäjä. Sillä on yksinoikeus rahapelien järjestämiseen Suomessa, mutta digitaalisessa maailmassa kilpailu on kansainvälistä. Veikkauksen on kehitettävä toimintaansa, innovoitava uudenlaista tekemistä, tutkittava ja kehitettävä uusia mahdollisuuksia.

– Haluamme menestyä muuttuvassa maailmassa. Tavoitteenamme on olla pelialan kansainvälinen suunnannäyttäjä ja siksi meidän pitää tehdä jotain erilailla kuin muut. Lähdemme kehittämään asioita, joita kukaan muu ei ole vielä tehnyt, Ioannidou suunnittelee.

Veikkaus Innovation Challenge Week

Startupit voivat hakea mukaan Innovation Challenge Weekille 23.4.2019 mennessä täällä.

täällä. Mukaan viikolle pääsevät startupit valitaan 3.5.2019 mennessä.

mennessä. Veikkaus Innovation Challenge Week järjestetään Veikkauksen pääkonttorilla Helsigissä 20.–24. toukokuuta 2019.

Innovaatioviikon voittaja saa 30 000 euron arvoisen jatkosopimuksen idean jatkokehittämiseen.

Veikkauksen asiantuntijat työskentelevät startupien kanssa haasteviikon aikana.

Veikkaus ja esports