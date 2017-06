Veikkaus jatkaa yhteistyötään Jokerien kanssa

16.6.2017 13:26 | Veikkaus

Veikkaus jatkaa yhteistyötään Helsingin Jokereiden kanssa. Sopimuksen kesto on kaksi vuotta ja se ulottuu vuoteen 2019 saakka.

- Sopimuksemme on täyttänyt sille asetetut tavoitteet, joten päätös jatkosta oli helppo. KHL on kasvanut merkittäväksi pelikohdesarjaksi Jokerien kiinnostavuuden ansiosta, kertoo Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski.

Veikkauksen sponsorointi on pitkäjänteistä, vastikkeellista ja liiketoimintaa edistävää yhteistyötä.

- Veikkaus on aktiivinen, suuri suomalainen kumppani, joka tukee kotimaamme urheilua ja kulttuuria monin eri tavoin. Kaksi vuotta sitten alkanut yhteistyömme on ollut hedelmällistä, ja on todella hienoa, että saamme jatkaa sitä, sanoo Jokerien toimitusjohtaja Jukka Kohonen.

Helsingin Jokerit siirtyi KHL:ään kaudeksi 2014-2015. Se on selviytynyt pudotuspeleihin jokaisella kolmella kaudellaan. Jokerit on aiemmin ilmoittanut pelaavansa KHL:ssä ainakin seuraavat viisi vuotta.

Veikkauksen tuotosta ohjautuu merkittävä osuus suomalaiselle jääkiekkoilulle.

Lisätietoja: Varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski, Veikkaus, p. 050 506 55 88.