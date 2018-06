Veikkaus valitsi mainostoimistokumppanit luovien konseptien suunnitteluun

hasan & partners, Miltton Creative ja Bob the Robot ovat jatkossa Veikkauksen luovat konseptitoimistot. Mainostoimistokilpailutuksessa painotettiin strategista markkinointiajattelua, asiakasymmärryksen ja -tiedon hyödyntämistä, luovaa konseptointikykyä sekä pitkäjänteistä brändinrakentamisen taitoa. Hyviä kokemuksia saatiin uudenlaisesta työpajatyöskentelyyn pohjautuvasta kilpailutustavasta.

Kevään ja kesän aikana tehdyn julkisen kilpailutuksen lähtökohtana oli päätös eriyttää markkinointiviestinnän strateginen ja konseptisuunnittelu sekä taktinen toteutus ja jatkuva markkinointi.



− Veikkauksella on luovan ongelmanratkaisun, konseptisuunnittelun ja markkinoinnin jokapäiväisen toteutuksen kentässä hyvin monenlaisia ja keskenään eroavia tarpeita. Pyrimme tällä ratkaisulla saamaan parasta osaamista molemmista maailmoista. Nyt valituilta toimistoilta haemme markkinoinnin tuloksellisuuden varmistavia luovia konsepteja. Operatiivisilta kumppaneilta taas odotamme tehokasta jalkautusta jokapäiväiseen vuoropuheluun asiakkaidemme kanssa, sanoo Veikkauksen kaupallinen johtaja Nora Vähävirta.



Luovien konseptikumppaneiden kilpailutuksessa oli mukana kaikkiaan 13 toimistoa.



− Haimme Suomen parhaita markkinointiviestinnän kumppaneita toteuttamaan vuonna 2017 alussa aloittaneen uuden Veikkauksen brändin rakentamista. Tuotebrändiemme lisäksi haluamme tuoda vahvasti esiin myös pelaamisen vastuullisuutta sekä pelin tuottojen tuomia mahdollisuuksia meille kaikille suomalaisille, jatkaa Vähävirta.



Kuusi toimistoa valikoitui mukaan työpajavaiheeseen.



− Kävimme jokaisen toimiston kanssa työpajassa läpi brändin rakentamiseen liittyvän markkinointicasen. Näin pääsimme arvioimaan kunkin toimiston tapaa lähestyä toimeksiantoa, prosesseja, yhteistyökykyä sekä asiakasymmärryksen hyödyntämistä. Tällainen tapa kilpailuttaa oli mielestämme hyvin onnistunut. Työpajat opettivat meille paljon ja keskustelut olivat kaikkien osallistujien kanssa erittäin antoisia, kertoo brändijohtaja Suvituuli Tuukkanen.



Sopimuskumppaneista Veikkauksen päätoimistoksi valittiin hasan & partners. Yhteistyön valittujen toimistojen kanssa on tarkoitus alkaa viimeistään syyskuussa. Valituista toimistoista hasan & partners on ollut Veikkauksen kumppani vuodesta 2014 lähtien.



Nyt valitut toimistot vastaavat markkinointikonsepteista, luovasta suunnittelusta ja strategisista suunnittelukokonaisuuksista. Tämän lisäksi valitaan operatiivisen suunnittelun ja jatkuvan toteutuksen toimistot. Ne mahdollistavat joustavan, nopean tilaus-toimitusprosessin ja tukevat Veikkauksen tavoittelemaa automatisoitua tekemistä. Nämä operatiivisen toteutuksen toimistot valitaan kesäkuun loppupuolella.

Lisätietoja: kaupallinen johtaja Nora Vähävirta, puh. (09) 437 08526 ja brändijohtaja Suvituuli Tuukkanen, puh. (09) 4370 2103