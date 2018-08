Veikö törmäys arkeen voimat? Näillä vinkeillä palaat töihin sujuvasti

Kaveeraa, hengähdä ja rytmitä: näillä vinkeillä varmistat, että siirtymä lomalta töihin sujuu jouhevasti ilman työkyvyn tai työyhteisön rasittumista.

Vuoden vilkkain lomakausi on päättynyt ja Suomi palaa takaisin töiden ääreen. Koko maan pitäisi olla nyt täynnä energiaa ja uutta intoa, kun vuoden kohokohta, odotettu vuosiloma, on takana.

Monella työpaikalla tunnelmat ovat kuitenkin toisenlaiset: ihmiset ovat väsyneitä, työnteosta ei tahdo tulla mitään ja hommat kasaantuvat nopeasti. Kuukauden päivät kerätty energia katoaa kuin tuhka tuuleen.

Väsymyksestä on helppo syyttää liian lyhyttä lomaa, vaikka syyt ovat yleensä muualla.

– Sopivan loman pituuteen ei ole yksiselitteistä vastausta. Se vaihtelee niin paljon yksilöstä riippuen. Sen sijaan tärkeää on kiinnittää huomiota hyvinvointiin ja sitä tukeviin rutiineihin läpi vuoden, sanoo Kati Huoponen, joka toimii Ilmarisella työkykypalveluiden palvelujohtajana.

– Vertausta voi hakea painonhallinnasta: väliä ei ole sillä, mitä syö joulun ja uudenvuoden välissä vaan sillä, mitä syö uudenvuoden ja joulun välissä, Huoponen jatkaa.

Vuorokausirytmistä kannattaa huolehtia myös lomalla

Huoponen auttaa työssään asiakkaitaan henkilöstön työkyvyn ylläpitämisessä. Hän listaa työssä jaksamisen kulmakiviä: hyvä vuorokausirytmi, liikunta, terveellinen ravinto, sosiaaliset suhteet ja itselle mieluisat, palauttavat asiat.

Niistä on hyvä pitää kiinni aina mutta erityisesti lomalla, jolloin rutiinit menevät helposti sekaisin. Aamut ja yöt venyvät pitkiksi ja liikunta väistyy juhlimisen tieltä.

– Totta kai lomalla saa myös juhlia, mutta arkeen kannattaa alkaa orientoitua riittävän aikaisin ennen loman loppua. Keskeistä on se, että myös lomalla arjen perusasioista tulee huolehdittua. Silloin arkeen paluu ei tunnu niin raskaalta, Huoponen sanoo.

Työkyvyn ylläpitämisessä lähiesimies on korvaamaton

Työkyvyn ylläpitäminen on tärkeää läpi vuoden, mutta loman jälkeen siihen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Lomalta paluun jälkeiset päivät kannattaakin ottaa tavallista rauhallisemmin. Se on kuitenkin mahdollista vain silloin, kun töissä huomioidaan lomaltapalaaja ja annetaan tälle aikaa orientoitua arkeen. Tässä lähiesimiehen pelisilmä ja tuki ovat tärkeässä roolissa.

– Loman jälkeen lähiesimiehen tulisi antaa työntekijälle ensimmäiset päivät aikaa ottaa oma työ haltuun, eikä heti laittaa tämän kalenteria täyteen palaverikutsuja ja uusien projektien starttikokouksia. Loiva lasku arkeen takaa työn hallinnan tunteen, Huoponen sanoo.

Huoponen korostaa, että lähiesimies on palveluammatissa: hänen vastuunsa on mahdollistaa työntekijöiden onnistuminen. Tässä suoriutuminen on vaihtelevaa.

Esimies voi parantaa oma suoritustaan mittaamalla työntekijöiden työkykyyn liittyviä tekijöitä säännöllisesti. Selvitystä voi tehdä esimerkiksi nopeilla pulssikyselyillä. Niillä työnantajan kannattaa selvittää, kuinka hyvin työntekijät tietävät roolinsa ja mitä heiltä odotetaan.

Työkykyjohtamiseen kannattaa etsiä valmiita käytäntöjä ja työkaluja. Esimerkiksi Ilmarinen tarjoaa asiakkailleen valmiita tutkimusvälineitä. Työvire- ja Työyhteisövire-palvelut antavat näkymän henkilöstön hyvinvointiin ja organisaation suorituskykyyn. Samalla ne auttavat parantamaan työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä edistävien toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Työn merkityksellisyys auttaa jaksamaan

Lomalta paluun haasteet riippuvat myös siitä, millaista oma työ on. Hyvin rutiininomaisessa työssä oman haasteensa töihin palaamisessa asettaa merkityksellisyyden löytäminen. Asiantuntijatyössä taas käy helposti niin, että oma vapaa-aika myydään työlle – siitä huolehditaan sitten joskus taas lomalla.

– Miten esimerkiksi kassatyössä voisi staattisuudesta ja rutiininomaisuudesta huolimatta kokea merkityksellisyyttä, tärkeästä asiakastyöstä kun on kuitenkin kyse? Miten siinä työssä voisi laajentaa omaa osaamisaluettaan? Entä miten vapaa-ajalle helposti läikkyvässä asiantuntijatyössä voisi pitää huolen palautumisesta ja hyvinvoinnista? Nämä ovat kysymyksiä, joihin kannattaa etsiä vastausta, Huoponen vastaa.

Haasteet ovat erilaisia, mutta niistä molemmissa auttaa Huoposen mielestä hyvä esimiestyö.

– Lähiesimiehen tehtävä on pystyä osoittamaan työn laajempi merkitys ja pitämään huoli työntekijän jaksamisesta.

5 vinkkiä lomalta palaamiseen