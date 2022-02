Veli Liikanen: Vaalirahoituslakia ei voi enää kiertää lainoilla, mutta laajempi vaalijärjestelmän uudistus on yhä jumissa

Iiris Suomela: Raju energian hinnannousu otettava vakavasti – nämä 4 keinoa auttaisivat kuluttajien ensi hätään 3.2.2022 17:03:16 EET | Tiedote

Kuluneen talven raju energian hinnan nousu näkyy sekä autoa tankatessa että kotien sähkölaskuissa. Energian maailmanmarkkinahintoihin on vaikuttanut etenkin kansainvälisen politiikan jännitteet, eikä Suomi ole muusta maailmasta irrallaan. Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela kirjoittaa Vihreässä blogissa siitä, miten fossiilisista polttoaineista on pystyttävä yhteiskuntana luopumaan, mutta muutoksen kustannukset on kompensoitava pienituloisille.