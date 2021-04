Veli-Pekka Ääri Turun Osuuskaupan viestintä- ja markkinointijohtajaksi

Jaa

VTM Veli-Pekka Ääri on nimitetty Turun Osuuskaupan viestintä- ja markkinointijohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi. Ääri aloittaa uudessa tehtävässään 1.6.2021.

- Osuuskauppa on olemassa jäseniään eli asiakasomistajia varten. Tuotamme heille oman kaupan palveluja ja etuja, mutta meillä on tärkeä rooli myös siinä, että teemme yhdessä Varsinais-Suomesta paremman paikan elää. Tänä vuonna 120 vuotta täyttävä Turun Osuuskauppa on hyvää vauhtia matkalla jäsentensä ykkösvalinnaksi. Tässä kohtaa on hienoa päästä porukkaan ja tuoda mukana oma osaamiseni puheenaiheiden rakentamisesta, iloitsee Veli-Pekka Ääri.

Turussa kasvanut ja koulunsa käynyt uusi viestintä- ja markkinointijohtaja aikoo useiden pääkaupunkivuosien jälkeen asettua asumaan Turun seudulle.

- Äärin suku on aurajokilaaksosta eli olen selkeästi paluumuuttaja pääkaupunkiseudulta kotiseudulle lapsuuden maisemiin, Ääri toteaa.

Veli-Pekka Ääri on tehnyt ansiokkaan uran useissa viestinnän ja markkinoinnin johtotehtävissä niin mainostoimiston kuin asiakkaankin puolella. Viimeiset kuusi vuotta Ääri toimi SOK:n johtoryhmässä vastaten viestinnästä, markkinoinnista ja asiakasomistajuudesta.

- Kaupparyhmä on Äärin johdolla ottanut jättiloikan mediaosaamisen ja liiketoiminnan yhteistoiminnassa. Tuloksina tehokas hintakilpailukyvyn viestintä, lukuisia kotimaisia sekä kansainvälisiä markkinoinnin palkintoja sekä S-mobiilipalvelu. Onnistumista on seurannut ketjubrändiemme voimakas vahvistuminen, yhtenä hienona esimerkkinä Prisma. Tuoreimpana projektina on ollut uuden vihreän S-brändin konseptointi, jonka toimeenpano on nyt käynnistynyt. Vihreään osuuskauppabrändiimme liittyen Veli-Pekan rooli tulee olemaan vahva Turun Osuuskaupan toiminnan tarkoituksen sekä asiakasomistajuuden kirkastamisessa, linjaa toimitusjohtaja Antti Heikkinen.

Lisätietoja

Turun Osuuskauppa, toimitusjohtaja Antti Heikkinen, puh. 010 764 4003

Turun Osuuskauppa, viestintä- ja markkinointijohtaja Veli-Pekka Ääri, puh. 0400 376 373