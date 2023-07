Velskolan kartanon peruskorjaus on käynnistynyt – jatkossa koko kurssikeskus lämpiää maalämmöllä

Kartanon peruskorjauksessa uusitaan talotekniikka ja tehdään tarvittavia korjauksia niin julkisivuun kuin sisätiloihin. Rakennuksen kulttuurihistoriallisen merkityksen vuoksi julkisivu korjataan siten, ettei ulkoasu muutu.

Sisätiloissa tehdään korjausten ja kunnostusten lisäksi pieniä tilamuutoksia tilojen käytön tehostamiseksi. Rakennuksen ikkunoiden puuosat kunnostetaan ja lasit uusitaan vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Myös saniteettitiloihin tehdään päivityksiä tilapintoihin ja kalusteisiin. Ilmanvaihtoa parannetaan merkittävästi. Kaikki korjaustoimet keskittyvät hyvän sisäilman varmistamiseksi tulevaisuudessa.



Hankekehitysinsinööri Teemu Rantala kertoo, että kartanon alue tulee olemaan työmaana syksyyn 2024 saakka.

- Pyrimme hoitamaan työmaaliikenteen siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa muulle alueen toiminnalle. Kurssikeskuksen päärakennus Väentupa toimii pääosin normaalisti.



Samassa yhteydessä Velskolan alueen lämmitysjärjestelmä vaihdetaan pelletti- ja öljylämmityksestä maalämpöön. Uuteen järjestelmään liittyvät poraustyöt saadaan valmiiksi vuoden 2023 aikana. Myös Hvittorpin kurssikeskuksessa lisätään maalämmön kapasiteettia. Espoon seurakuntien tavoitteena on, että seurakuntien käyttöön jäävät kiinteistöt ovat hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä.



Velskolan kartanon majoitus- ja opetustilat ovat tärkeitä etenkin rippikoululeirien järjestämisessä, mutta tila palvelee hyvin myös muuta leiritoimintaa. Kartano on ollut suosittu myös hiljaisuuden retriittien pitopaikkana. Kartanossa tulee korjauksen jälkeen olemaan tilat 40 hengen ryhmälle.



1930-luvulla rakennettu Velskolan kartano sijaitsee Nuuksion kupeessa Pohjois-Espoossa. Kartano on ollut Espoon seurakuntayhtymän omistuksesta vuodesta 1981. Leiritoiminta aloitettiin kartanorakennuksessa ja vuonna 1984 valmistuivat ns. Väentuvan tilat vanhaan navettarakennukseen. Alueen rakennuksia on kunnostettu eri vaiheissa.



Velskolan kurssikeskuksen lisäksi seurakuntayhtymän käytössä on Hvittorpin kurssikeskus Kirkkonummella.