Venäjän kieltämä kirja julkaistaan nyt Suomessa

Agnessa Haikaran dokumenttiteos tarjoaa tarkan kuvauksen suomalaisten siirtolaisten tragediasta 1930-luvulta aina vuoteen 1945 saakka. Kuolansuomalaiset joutuivat Venäjän vallanpitäjien ankaran vainon kohteeksi, ja heitä karkotettiin kodeistaan, lähetettiin leireille ja teloitettiin armottomasti.



Agnessa Haikara on omistautunut keräämään valtavan määrän aineistoa 210 kuolansuomalaisesta, joiden joukossa on myös kirjailijan omia sukulaisia. Mukana on henkilötietojen lisäksi pidätys- ja teloituspäivät ja tieto mahdollisesta rehabilitoinnista. Kirjan sivuilta löytyvät myös vainojen perustana käytetyt lakipykälät. Moni suomalainen saa nyt ensi kertaa tarkan tiedon sukulaistensa kohtalosta.

Kirjan sivuilta löytyvät niin Agnessan isoäidin kertomat tarinat kuin aikalaisten muistelmatkin, ja sen lisäksi kirjailija on hyödyntänyt laajaa dokumenttiaineistoa eri arkistoista Suomesta, Norjasta ja Venäjältä.

Kutsumme teidät osallistumaan julkistusseminaariin, joka pidetään Oodi-kirjaston Maijansalissa keskiviikkona 16.8. klo 12–14.



Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden kuulla kirjailijan omakohtaisia tarinoita ja tutustua kirjan sisältöön. Agnessa Haikara keskustelee teoksen teemoista yhdessä valtiotieteiden tohtori Erkki Tuomiojan sekä norjalaisen toimittajan ja kirjailijan Morten Jentoftin kanssa.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Minerva Kustannus ja Historioitsijat ilman rajoja.

Tervetuloa mukaan juhlistamaan kirjan julkaisua ja liittymään keskusteluun, jossa käsitellään tärkeitä historiallisia tapahtumia ja sukulaistemme unohtunutta tarinaa.

https://historianswithoutborders.fi/kuka-koputtaa-ovellesi/