”Venäjän suunta on käännettävä - on lisäpakotteiden aika” - Alviina Alametsä kommentoi Ukrainan tilannetta

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi maanantaina Venäjän tunnustavan Donetskin ja Luhanskin separatistialueiden itsenäisyyden. Europarlamentaarikko Alviina Alametsän mukaan Euroopan turvallisuustilanne on heikoin vuosikymmeniin.

“Putinin toimista on tullut entistä uhkaavampia sekä Ukrainaa, että kansainvälistä järjestelmää ja rauhaa kohtaan. EU:n on vastattava Venäjälle pakotteilla. On tehtävä yksiselitteisen selväksi, että jos Putin aloittaisi sodan Euroopassa, se aiheuttaisi taistelukentän tappioiden lisäksi merkittävät taloudelliset tappiot hyökkääjälle. Suunta on käännettävä”, Alametsä sanoo.

“Siksi EU:n on jo nyt laajennettava välittömiä talous- ja henkilöpakotteita. Nordstream 2-projekti on lakkautettava, sillä se sitoo Euroopan Unionia Venäjään ja fossiilisiin polttoaineisiin, joista kumpikaan ei ole turvallisuuspoliittisesti järkevä valinta. Myös Fennovoiman Hanhikivi 1-ydinvoimalahanke on peruttava, sillä se tukee Venäjän valtionyhtiö Rosatomin kautta välillisesti Venäjän ydinasetuotantoa. Suomi osallistuu hankkeella Venäjän voimapolitiikkaa mahdollistavan ydinasetuotannon tukemiseen. Haluaako Suomi todella toimia niin?”

Alametsän mukaan Suomen ja EU:n on tuettava Ukrainaa.

“EU:n on toimitettava Ukrainalle taloudellista ja humanitäärista apua, ja meidän on varauduttava Ukrainasta tuleviin pakolaisiin.”

“Kyse on myös koko Euroopan laajemmasta turvallisuustilanteesta. Kansalaisia ei saa jättää autoritääristen sodanlietsojien armoille”, Alametsä sanoo.