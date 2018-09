Venäjänkielisen kirjaston juhlavuosi - jo viisi vuotta Helmet-kirjastona

Vuonna 2013 aloitti Venäjänkielinen kirjasto toimintansa Sellon kirjaston yhteydessä Espoossa, jolloin siitä tuli osa Helmet-kirjastoverkkoa. Juhlistamme kirjaston viisivuotista taivalta runsaalla juhlaohjelmalla. Pääjuhla on 24.10. Sellon kirjastossa.

Näin juhlimme syntymäpäivää



Juhlavuoden ohjelma on runsas. 24. lokakuuta vietetään Sellon kirjastossa Venäjänkielisen kirjaston 5-vuotissyntymäpäiviä. Ohjelmassa on muun muassa studio DA:n animaatioita ja Leonid Juzefovitsin kirjailijavierailu. Koko syksyn ajan on eri Helmet-kirjastoissa juhlaohjelmaa: tapaamisia kirjailijoiden kanssa, lukupiirejä, teatteriesityksiä, luentoja ja konsertteja. Helsingissä vierailee lasten kirjailijoita Venäjältä ja Virosta, Natalia Volkova ja Katerina Razina. Tatiana May, bloggaaja ja opas Pietarista, pitää luentoja aikuisille ja lapsille. Töölön kirjastossa järjestetään kokeellinen runolukupiirisarja Venäläinen runous kehonkielellä. Lasten kulttuurikeskus Musikantit järjestää koko perheen musiikkitapahtumia Sellossa, Tikkurilassa ja Töölössä. Vuoden lopussa esittää teatteri Afrika Pietarista Pähkinänsärkijän koululaisille. Esitys on nukketeatteria.



Mitä uutta on tapahtunut viiden vuoden aikana?



Venäjänkielinen kirjasto on tuonut pääkaupunkiseudulle mukanaan venäjänkielisen kirjakokoelman lisäksi myös tapahtumia ja palveluita - sekä venäjänkielisille että Venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Helmet.fi:stä ja Helmet-aineistohausta on myös venäjänkieliset versiot. Näiden lisäksi on myös mobiilisovellus Taskukirjasto ilmestynyt venäjäksi.

Venäjänkielinen kirjasto antaa kaukopalvelua koko maahan ja myös kotipalvelua voi saada venäjän kielellä.

Lukudiplomit koululaisille ovat saatavilla venäjäksi. Helmet-kirjastot muistavat venäjänkielisiä koulunsa aloittavia venäjänkielisellä kirjalahjalla samalla tavoin kuin suomenkielisiä suomenkielisellä ja ruotsinkielisiä ruotsinkielisellä kirjalla.

Suomen- ja muunkieliset voivat harjoitella venäjän kieltä kielikahviloissa. He voivat myös saada vinkkejä venäjänkielisestä kirjallisuudesta ja tietoa venäläisestä kulttuurista venäjänkielisen kirjaston henkilökunnalta.

Lisätietoja Venäjänkielisen kirjaston toiminnasta saa Helmet.fi:n sivuilta.