Vene 18 Båt -messujen kirkkaana tähtenä uusi Club Swan 50 -purjevene

Vene 18 Båt -messujen Purjehdussatamaan ankkuroituu 9.–18.2.2018 uusi suomalainen Club Swan 50 -purjevene. Nautor Swan, suomalaisen veneenrakennustaidon lippulaiva esittäytyy messuilla mallivuoden 2018 uutuuspursien Hanse 388:n ja Jeanneau Sun Odyssey 319:n vierellä.

Upeiden purjeveneiden lisäksi Purjehdussatamassa esitellään uusimmat suomalaiset foiling-veneet Nacra 20 FCS, Nacra 17 (olympialuokka), Nacra 15 (junioriolympialuokka) ja yksinpurjehdittava Moth. Siellä kuullaan myös mielenkiintoisia purjehdustarinoita ja esitellään messujen mielenkiintoisimmat moottoriveneet Venemestari-lehden Jan Sjölundin toimesta. Purjevenesataman ohjelman tuottaa Foiling Centerin Samuli Leisti yhdessä Messukeskuksen kanssa.

Suomalaisen veneenrakennustaidon lippulaiva



Vuonna 2016 viisikymmentä vuotta täyttäneen Nautorin kyseisen vuoden juhlamallin Club Swan 50 -kilpapurjeveneen on suunnitellut Juan Kouyoumidjian. Club Swan 50 -veneestä tuli saman tien yksi suosituimmista kilpaluokista 50-jalkaisten kokoluokassa. Se on erittäin moderni nykyajan urheilullinen purjevene loistavilla purjehdusominaisuuksilla. Vene on saavuttanut suuren suosion ja niitä on myyty jo 21 venettä. Suomalaiset miehistöt jo päässeet kokeilemaan venettä kilpailuissa Välimeren ja Itämeren alueilla.

”On mahtavaa saada Club Swan 50 vierailemaan Vene 18 Båt -messuille. Messujen purjevenetarjonta on ollut viime vuosina vähäistä ja tarve on ollut saada messuvierailijoille nähtävää. Nyt meillä on mahdollista tarjota näytille Nautor Swan, suomalaisen veneenrakennustaidon lippulaiva, joka edustaa modernia ja urheilullista purjevenedesignia. Onneksi purjevenepuolella kaikki tekevät tiivistä yhteistyötä ja Ruotsin Swan-edustaja Claes ”Klabbe” Nylöf mahdollisti harvinaisen Club Swan 50 -veneen vierailun Suomeen. Olen vakuuttunut, että tulevaisuudessa myös muilta johtavilta purjevenebrändeiltä on veneet esillä venemessuilla”, iloitsee Leisti.

”Olen erittäin iloinen ja ylpeä päästäkseni edustamaan Nautor Swania ja Club Swan 50 -venettä Vene 18 Båt -messuilla. Tämä suorituskykyinen Nautor Swan-vene sopii loistavasti kotimaisille ja kansainvälisille kilpa-areenoille ollen lisäksi erittäin viihtyisä eripituisille matkapurjehduksille. Sisä- ja ulkotilat ovat viimeisteltyjä ja takaavat korkeatasoiset majoitustilat kuudelle henkilölle. Mielestäni Club Swan 50 on ehdottomasti paras vapaa-ajan ja kilpailukäytön yhdistelmä urheilullisille purjehtijoille, jotka arvostavat korkeaa laatua”, kertoo Nylöf.

Tarinoita maailman meriltä

Yksinpurjehtija ja lentokapteeni Ari Huusela osallistuu Vendée Globe -maapallon ympäri yksinpurjehduskilpailuun vuonna 2020. Hän kertoo messuilla pe 9.2. klo 16 ja la 17.2. klo 14 valmistautumisestaan kisaan. Golden Globe Race 2018 ja Vendée Globe 2020 -kisoista keskustelevat Huuselan kanssa Tapio Lehtinen, Hjallis Harkimo ja Pentti Salmi sunnuntaina 11.2. klo 12. Kuulemme myös Meretniemen perheen kuulumisia Sail For Good -matkasta maailman meriltä su 11.2. klo 16. Seikkailijapurjehtija Kari ”Ruffe” Nurmi on messuilla kertomassa Atlantin ylistyksen mittaisesta purjehduksesta Itämerellä keskiviikkona 14.2. klo 17 ja lauantaina 17.2. klo 15. Tokio II Volvo Ocean Race -elämyksistä kertoo Risto Saarni lauantaina 10.2. klo 13 ja maailman laajuisesta Extreme Sailing Series -kiertueesta foilaavilla katamaraaneilla kertoo Daniel Absolon perjantaina 9.2. klo 13 ja lauantaina 10.2. klo 15.

Purjehdussatamassa järjestetään lasten optimistijollapurjehdusta ja yleisöpurjehdusta Micro Magic radio-ohjattavilla purjeveneillä. Koko Purjehdussataman ohjelma löytyy www.venemessut.fi



Venemessujen ohjelmassa on tänä vuonna myös The Weekend Sailor -elokuvaesityksiä messukävijöille sunnuntaina 11.2. klo 13 ja keskiviikkona 14.2. klo 16. The Weekend Sailor on purjehdusaiheinen vuonna 2016 valmistunut dokumenttielokuva joka kertoo ensimmäisen vuosina 1973-1974 Whitbread Round the World Racen (nykyään Volvo Ocean Race) voittaneen Mexicolaisveneen Sayula II:n tarinan. Sayula II on Pietarsaaressa rakennettu Swan 65 josta tuli tämän ja monien myöhempien saavutustensa ansiosta todellinen maailmantähti.

Uudet aukioloajat, Trade Day historiaan

Vene 18 Båt -messujen sisäänpääsykäytäntöjä on hiukan muutettu viime kerrasta. Tapahtuman ensimmäinen perjantai 9.2. ei enää ole ammattilaispäivä vaan kaikki pääsevät avajaispäivänä messuille. Venemessut on avoinna arkisin klo 11-19 ja viikonloppuisin klo 10-18. Pääsyliput ovelta 19 e/12 e. Ennakkoon ennen messujen avajaispäivää verkkokaupasta http://shop.messukeskus.com ostettuna 16 e/10 e.

Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 18 Båt -messut Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta 9.–18.2.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Venemessut järjestetään nyt 49. kertaa. Vuonna 2018 venemessut tuo esille John Nurmisen Säätiön toimintaa nostamalla messujen teemaksi Puhdas Itämeri. Messujen pääyhteistyökumppani on Volvo Car Finland Oy Ab. Vene 18 Båt -messut mukana tukemassa Itämeren suojelua www.puhdasitameri.fi #puhdasitameri

Aukioloajat: pe 9.2. klo 11-19 la-su 10. – 11.2. klo 10-18 ma-pe 12. – 16.2. klo 11-19 la-su 17. – 18.2. klo 10-18.

