Vene 18 Båt -messujen tiedotustilaisuus pe 9.2. klo 10

Tervetuloa Vene 18 Båt -messujen tiedotustilaisuuteen perjantaina 9.2. klo 10 Purjehdussatamaan halliin 7.

Ohjelma:

Pohjois-Euroopan suurimmat venemessut: mitä uutta?

Vuoden vierasvenesataman julkistus

Tomi Frick, myyntipäällikkö, Messukeskus

Venealan tilanne ja näkymät

Jarkko Pajusalo, toimitusjohtaja, Venealan Keskusliitto Finnboat ry



Veneilyvedet kirkkaaksi peltojen kipsikäsittelyllä? Itämeri tarvitsee tekoja ja uusia toimia

John Nurmisen Säätiön asiamies Annamari Arrakoski-Engardt

Messujen uutuusveneet 2018 – Messujen veneet: finalistien julkistus

Jan Sjölund, päätoimittaja, Venemestari

Vuoden Veneilyteko 2017

Veneilytoimittajat ry/Båtjournalisterna rf luovuttaa Vuoden Veneilyteko 2017 -palkinnon.



ke 14.2. klo 12.00 Messujen veneiden julkistaminen, Purjehdussatama, halli 7

Vene 18 Båt -messuille voit akkreditoitua ennakkoon www.venemessut.fi – >uutishuone -> akkreditoidu.



Lehdistökeskus eteläisen sisäänkäynnin toisessa kerroksessa on avoinna tapahtuman aikana ja perjantaina 9.2. jo klo 8 alkaen.



Vene 18 Båt -messut on avoinna pe 9.2. klo 11–19, la-su 10.–11.2. klo 10–18, ma-pe 12.–16.2. klo 11–19, la-su 17.- 18.2. klo 10–18.



Messukeskus järjestää Vene Båt -messut Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta vuosittain Messukeskuksessa Helsingissä. Venemessut järjestetään nyt 49. kertaa. Pääyhteistyökumppani on Volvo Car Finland Oy Ab.

Lisätietoja: Messukeskus, tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

www.venemessut.fi

Kuvia vapaasti median käyttöön: http://mediabank.messukeskus.com