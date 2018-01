Vene 18 Båt -messujen Uusi Aalto -alueella vapaasukellusta, temppujetti ja lajikokeiluja

Tänä vuonna jo kuudetta kertaa Uusi Aalto -alue esittelee Vene 18 Båt -messuilla vesiharrastamisen lajeja, joita yleisö voi myös kokeilla. Suppailun, wakeboardauksen ja melonnan lisäksi alueella esitellään uutena lajina vapaasukellus. Alueella näkee jetski-taiturin esityksiä ja ensimmäisenä viikonloppuna jaetaan Wake Awardsit ja kisataan kansainvälisessä Wakeboard-kisassa.

Uusi Aalto -alueen jättiallas luo puitteet näyttäville demoiluille ja ohjelmanumeroille. Altaan pituus on 40 metriä, leveys 15 metriä ja veden syvyys jopa 90 cm. Demoilujen ja välinekokeilujen ohella altaalla näkee wakeboarding-esityksiä ja SUP-haastekisoja. Tänä vuonna sukellukselle on varattu oma allas, jossa voi päivittäin kokeilla laitesukellusta Sea Safetyn opastuksella.

Huikeita esityksiä ja tarinoita

Jetski freestylen Suomen ja pohjoismaiden mestari Pentti Keinänen esittelee huikeita temppujaan Uusi Aalto -altaalla avajaispäivän lisäksi viikonloppujen aikana. Rata-ajo-näytöksessä Pentillä on allaan Benelli s4, joka on 750-kuutioinen 4-tahtinen turboahdettu puhdas ratakilpuri. Freestyle-näytöksen jetti on puolestaan 1200 kuutioinen 2-tahtinen, hiilikuidusta ja alumiinista käsityönä rakennettu peto. Helsinkiläinen SUP-lautailija Timi Hellman tulee kertomaan Rannikko 2017 -projektistaan, jossa hän seikkaili pitkin Suomen rannikkoa SUP-laudalla. Tempaus tuo esille sup-lautailun monipuolisuutta ja Itämeren suojelua. Pituutta suppailulle kertyi 1300 kilometriä. Museoviraston Hylkypuiston pop-up näyttelyssä vetonaulana on linjalaiva Kronprins Gustav Adolfin tykki, joka painaa noin 2000 kg. Mikko Kuustonen kertoo sunnuntaina 11.2. Museoviraston Hylkypuistosta.



Messuilla esitellään uutena lajina vapaasukellus, jossa sukelletaan ilman hengityslaitteita. Useimmiten lajissa käytetään räpylöitä ja maskia. Vapaasukellusta on myös snorklaaminen, jos siihen liittyy sukeltamista syvemmälle hengitystä pidättäen. Lajia esittelee vapaasukeltaja Johanna Nordblad.



Kansainväliset Wakeboard-kisat ja Wake Awardsit

Venemessujen ensimmäisenä viikonloppuna on kansainvälinen Wakeboard-kilpailu, johon osallistuu kuusi kansainvälistä ja kaksi suomalaista kilpailijaa. Mukana mm. aikaisempina vuosina voiton vieneet Tönis Tein ja Martin Bachmann sekä lupaavat tulevaisuuden tähdet Silver Milpak, Marko Malsub ja Tair Tugedam Virosta. Tänä vuonna myös erittäin kova kisaaja Marc-André Karlinger Itävallasta sekä suomalaiset taiturit Pekka Rintala ja Erkka Lehtonen. Perjantaina 9.2. on harjoitukset ja sitten viikonloppuna 10. – 11.2. kisataan.



Ensimmäistä kertaa järjestettävissä Wake Awardseissa jaetaan palkinnot vuoden parhaalle mies-, nais- ja junioriwakebordaajalle 2017 sekä vuoden wake-vaikuttajalle. Palkinnot jakaa Vesiurheilukeskus Laguuni, Helsinki Surf Shop, Asenne ja Suomen Vesihiihtourheilu ry. Lisäksi palkitaan parhaan wake-videon tekijä. Äänestys viime vuoden videoista alkaa helmikuun ensimmäisenä päivänä sivustolla www.alliancewake.com.

Venemessujen toisena viikonloppuna suomalaiset wakeboardaajat ovat tavattavissa messuilla ja jamittelemassa rennosti Uusi Aalto –altaalla



Uudet aukioloajat, Trade Day historiaan

Vene 18 Båt -messujen sisäänpääsykäytäntöjä on hiukan muutettu viime kerrasta. Tapahtuman ensimmäinen perjantai 9.2. ei enää ole ammattilaispäivä vaan kaikki pääsevät avajaispäivänä messuille. Venemessut on avoinna arkisin klo 11-19 ja viikonloppuisin klo 10-18. Pääsyliput ovelta 19 e/12 e. Ennakkoon ennen messujen avajaispäivää verkkokaupasta http://shop.messukeskus.com ostettuna 16 e/10 e.

Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 18 Båt -messut Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta 9.–18.2.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Venemessut järjestetään nyt 49. kertaa. Vuonna 2018 venemessut tuo esille John Nurmisen Säätiön toimintaa nostamalla messujen teemaksi Puhdas Itämeri. Messujen pääyhteistyökumppani on Volvo Car Finland Oy Ab. Vene 18 Båt -messut mukana tukemassa Itämeren suojelua www.puhdasitameri.fi #puhdasitameri

Aukioloajat: pe 9.2. klo 11-19 la-su 10. – 11.2. klo 10-18 ma-pe 12. – 16.2. klo 11-19 la-su 17. – 18.2. klo 10-18.

www.venemessut.fi #venemessut

Lisätietoja: Messukeskus, tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

Kuvia Vene Båt -messuista: http://mediabank.messukeskus.com