Vene 20 Båt -messuilla paljon veneuutuuksia

Vene 20 Båt -messut on Pohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma ja järjestetään 7. – 16.2. Messukeskuksessa Helsingissä. Venemessuilla komeilee 500 venettä. Veneilyyn, kalastukseen ja vesiharrasteisiin liittyvän ohjelman lisäksi tänä vuonna messuilla on paljon ympäristöasiaa ja tietoa aloitteleville veneilijöille. Messujen kunniavieras on merten puhtauden puolesta kisaava Zer0emission TP52 -purjevene.

Venemessuilla esitellään pääasiassa erikokoisia ja erilaisiin tarkoituksiin soveltuvia avo-, retki- ja matkamoottoriveneitä. Reilusti yli puolet moottoriveneistä on suomalaisia. Messuilla esitellään uutuudet, mutta myös aikaisempien vuosien suosikkimalleja.



Suomalaisista venemerkeistä uutuuksia messuilla esittelevät Alutroll, AMT, Aquador, Axopar, Buster, Faster, Finnmaster, Nord Star, Silver, Suvi, Terhi, TG, XO ja Yamarin. Muita suosittuja suomalaisvenemerkkejä messuilla ovat muun muassa Bella, Cross, Falcon, Flipper, Grandezza, Husky, Marino, Sargo ja Targa.

Ensi-illassa suomalaisista veneistä ovat Alutroll 560 Trollfisk, AMT 165 BR, Faster 570 CC & SC, Greenbay Force 10, Nord Star 31, Silver Beaver BR, Silver Viper DCZ, Terhi 480 BR & Sport ja Yamarin 60 DC. Tärkeitä suomalaisia uutuuksia ovat myös AMT 210 BR, Axopar 37, Buster XL & XXL, Brabus Shadow 500 Cabin, Finnmaster R6 & T6, TG 7.9 KingCruiser, XO 260 Cabin ja Yamarin 63 DC.



Muista uutuuksista mainittakoon Askeladden P76 Weekend, Askeladden P92 SUV, Beneteau Antares 11, Fairline F//Line 33, Galeon 400 Fly, Iron 647 & 707 & 767, Jeanneau Merry Fisher 695 S2, Nimbus T8, Nordkapp Gran Coupe 905, Quicksilver Captur 805 Pilothouse, Rand Picnic 18 ja Sunseeker Predator 60 Evo.

Venemessujen suurin moottorivene on Sunseeker Predator 60 EV0 ja suurin purjevene merten suojelun puolesta kisaava Zer0emission TP52. Kiinnostavia uutuuksia ovat ruotsalainen foilaava sähkövene Candela Seven ja Stefan Lindforsin suunnittelema Alutroll Trollfisk. Tänä vuonna messuille osallistuvat pitkästä aikaa brittiläinen Fairline ja norjalainen Windy.



Vene Båt -messuilla julkaistaan vuosittain Messujen veneet. Venemessujen 500 veneestä veneilytoimittajat valitsevat kiinnostavimmat avo-, retki- ja matkaveneuutuudet. Finalistit julkaistaan perjantaina 7.2. klo 10 ja voittajat keskiviikkona 12.2. klo 12. Messujen veneet -raatiin kuuluu venelehtien Venemestari, Vene ja Kippari sekä Traficomin ja Eurofins Suomen edustajat.

Yksi suurimmista venemessuilla koskaan esitellyistä purjeveneistä

Venemessuilla komeileva Zer°emission TP52 -vene kilpailee merten saastumista vastaan ja lisää tietoisuutta merten tilasta, roskaamisesta ja suojelusta. Zer°emission TP52 on Americas Cup -tiimin Oracle Racing 2008 rakennuttama ja Reichel/Pugh suunnittelema kilpavene. Se on yksi nopeimpia kiinteäkölisiä kilpaveneitä maailmassa ja saavutetut huippunopeudet ovat yli 30 solmua. Vene on rakennettu täysin hiilikuidusta ja purjehdusvalmiina se painaa vain 7320 kiloa. Veneen kippari Samuli Leisti on paikalla esittelemässä viiden metrin korkeudessa olevaa venettään. Venemessuilta vene lähtee suoraan kisaamaan maailman merille.



Purjeveneitä yli kymmenen



Zer0emissionin lisäksi venemessuilla esitellään Beneteau Oceanis 30.1, Beneteau Oceanis 38.1:n Performance-versio ja Hanse 348. Nämä veneet soveltuvat erinomaisesti sekä kokonsa että käsiteltävyytensä puolesta Suomen vesille. Purjehdussatamassa on myös kaksi urheilullista pikkupurtta, Beneteau First 14 ja 18, kisaamisesta ja vauhdista kiinnostuneille purjehtijoille. Messuilla on esillä useita foilaavia pieniä veneitä, Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n osastolla kisaveneitä, klassikkovenealueella kaksi päiväpurtta ja Venemestarin Telakalla kunnostettavana purjevene.



Veneitä, joilla on tarinoita



Klassikkovenealueella taidokkaasti kunnostettuja moottoriveneitä ja veneveistämöiden taidonnäytteitä. Mahogany Yachting Society ry tuo messuille vuonna 1955 rakennetun Chris-Craft Caprin, 5.5 luokan kilpapursi Complex 6 US-78:n, joka on viimeinen Vatorilla valmistettu puinen vene. Esillä on metsälöytö Vator Hunt19 DC, 14-jalkainen avovene vuodelta 1962 ja suomalainen tuulilasivene 1950-luvulta. Veneiden tarinoita kuulee osastolla lähes päivittäin. Puuveneveistäjät ry esittelee JB-20 päiväpurren, Kimito Eka - ja Elf-soutuveneet sekä Riva Super Floridan. Venemessuilla on myös Suomenlahden nopein Speed Fiskari vuosimallia 1958.



Tarinoita, opastusta ja vinkkejä

Venemessujen viisi ohjelma-aluetta tarjoavat paljon ohjelmaa. Purjehdussatama keskittyy purjehtimiseen liittyviin aiheisiin, mutta tuo myös esille ympäristöasioita ja veneilyn aloittamista. Totalveneen Messissä keskitytään moottoriveneilyyn ja moottoriveneisiin. Venemestarin Telakalla kunnostetaan Windy 31 Tornado -moottorivenettä ja With 400 Vitting päiväpurtta.



Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kotisatamasta löytyy jälleen hauskaa veneilyaiheista toimintaa lapsille sekä mielenkiintoista kuultavaa ja koettavaa aikuisille. Osasto koostuu lastenmaailmasta, tapahtuma-altaasta, Veneilijän kamapörssistä, palvelupisteestä ja Yhdessä Vesille -lavasta, jonka ohjelma on teemoitettu: perjantaina 7.2. on uutisten päivä, 8.2. tapahtumien vuosi 2020, 9.2. ympäristöpäivä, 14.2. ystävänpäivä, 15.2. turvallisuuspäivä ja 16.2. perhepäivä. Alueella pääsee tutustumaan myös luokkaliittojen toimintaan ja veneisiin. Luokkaliitoista neloshallissa ovat mukana: Suomen Viklaliitto ry, Suomen 2.4 mR-liitto ry, Suomen Lightingliitto ry ja J70/Suomen Purjehdusliiga. Messuilla voi tutustua kilpaveneilyluokkien veneisiin (ratakilpaveneet: SJ10, GT15, GT30 ja F4 ja offshoreveneet: TA, TB, 3J, 3B).

Veneilijän kamapörssiin venemessujen kävijät voivat tuoda myyntiin hyväkuntoisia varusteita.

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestetään Aloittelevan veneilijän aamu ensimmäisenä sunnuntaina 9.2. klo 10-12. Tietoa veneilyn aloittajalle on lähes kaikissa ohjelmapisteissä entistä enemmän.



Kalastus ja vesiaktiviteetit Uusi Aalto -alueella

Uusi Aalto -alue altaineen esittelee kalastusta ja aktiviteettejä, joita yleisö voi kokeilla. Kalastus on entistä vahvemmin esillä venemessuilla. Alueen kalastusveneet ovat Buster M, ensiesittelyssä oleva Buster XL, Buster Cabin, Quiksilver 675, Falcon BR6, Faster 570 CC Custom, Garminin Tracker Pro Guide V-175 Combo ja Nord Silver 585 Fish.



Venemessuille tuodaan ensimmäistä kertaa SSD (Sea Safety Diving) -allas, joka on rakennettu tätä tapahtumaa varten ja jossa esitellään sukellusharrastusta. Yleisö pääsee seuraamaan vedenalaisia näytöksiä altaan suurista ikkunoista. Yli kaksi metriä syvässä altaassa on merenneitokoulu. Lapset voivat kokeilla merenneitouintia avajaispäivänä ja viikonloppuina. Sukellusta ja snorklausta voi kokeilla venemessujen altailla. Messuilla on myös monipuolista SUP-ohjelmaa ja suppaamaan pääsee muun muassa matalassa SUP-altaassa.



Ympäristön suojelu tärkeää veneilijöille

Venemessut jakaa tänä vuonna entistä enemmän tietoa ympäristöasioista ja Itämeren tilasta. Messuilla jaetaan perjantaina 14.2. toista kertaa Suomen Messusäätiön 5000 euron Pelasta Itämeri -palkinto merien suojelemiseksi tehdystä innovaatiosta. Palkinto jaetaan yhteistyössä Baltic Sea Action Groupin, John Nurmisen Säätiön ja Pidä Saaristo siistinä ry:n kanssa. Tänä vuonna kolme ehdokasta esittelevät innovaatiotaan ja voittaja valitaan paikan päällä.



Venemessut on mukana Moomin Charactersin ja John Nurmisen Säätiön #MEIDÄNMERI-kampanjassa, joka levittää tietoa erilaista keinoista auttaa Itämerta sekä kerätä varoja John Nurmisen Säätiön työhön, jonka tarkoituksena on puhdistaa ja suojella Itämerta sekä sen ainutlaatuista kulttuuriperintöä. Kampanja on esillä #MEIDÄNMERI-osastolla, jossa voi antaa tukea ja messuille on myynnissä #MEIDÄNMERI-hyväntekeväisyyslippu.



Pohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma



Vene 20 Båt -messut ovat avoinna 7. – 16.2. Messukeskuksessa Helsingissä. Tapahtuma on avoinna arkisin klo 11-19 ja viikonloppuisin klo 10-18. Messuille voi ostaa #MEIDÄNMERI-hyväntekeväisyyslipun, josta menee 3 euroa Itämeren suojeluun John Nurmisen Säätiön kautta. Vene 20 Båt -messut järjestää Messukeskus Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta.



