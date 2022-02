Vene 22 Båt -messut siirtyivät - uutuuksista kerrotaan Yhdessä vesille -viikonlopussa

Venealalla menee nyt poikkeuksellisesta ajasta huolimatta tai juuri siitä johtuen hyvin. Suomalaiset haluavat viettää lomiaan erityisesti Suomessa ja veneilystä on tullut entistä kiinnostavampaa.



”Uusien veneiden myynti on ollut poikkeuksellisen korkealla tasolla jo kaksi vuotta peräkkäin. Moottoriveneiden ensirekisteröinti on kasvanut kahden vuoden aikana yli 30 % - vuonna 2020 se kasvoi 20 % ja viime vuonna 10 %. Vuonna 2020 rekisteröityjen veneiden omistajavaihdosten määrä kasvoi 30 %, mutta vuonna 2021 luku ei enää kasvanut. Tulevat vuodet näyttävät, miten kehitys jatkuu”, sanoo Vene Båt -messujen toimeksiantajan Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo. ”Vene Båt -messut on ollut aina tärkeä uusien veneiden esittelypaikka. Veneilykautta ei päästä tänäkään vuonna valitettavasti aloittamaan venemessuilta ja se on ollut suuri pettymys monelle veneilijälle, jotka haluavat tehdä myös tarvike- ja varustehankintoja messulta. Venemessuilla on vahva perinne ja vankka paikka veneilijöiden sydämissä. Sinne tullaan joka vuosi tapaamaan tuttuja ja fiilistelemään tulevaa veneilykautta. Toivomme kärsivällisyyttä – ensi vuonna venemessuilla on sitten todella paljon uutta näytettävää!.”

Tiukkaa kilpailua venevalmistajien kesken

Vene 22 Båt -messut esittelee vuoden 2022 moottoriveneuutuuksia kaikille avoimessa Yhdessä vesille -virtuaaliviikonlopussa. Venemestari-lehden ja Totalvene.fi-sivuston päätoimittaja Jan Sjölund on valinnut uutuusveneistä viisitoista kiinnostavinta ja esittelee ne 11.2. virtuaalitapahtumassa. Pohjois-Euroopan suurimmilla venemessuilla olisi ollut paljon ensiesittelyssä olevia moottoriveneitä. Venemessuilla oltaisiin nähty suomalainen Quarken 27 Open, saksalaisen Hanse-konsernin Ryck 280, venäläisen Vboatsin Yava XL COB, esteettömään veneilyyn suunniteltu Faster 545 SCA, uusi sähkövene Bella Zero 6.1. ja Suomen markkinoille palaava norjalainen urheilullinen Hydrolift X-26 S. Messuilla olisi nähty myös veneuutuudet, Axopar 25 Cross Top, Falcon BRs 4, Finnmaster T9, Nimbus C8, Nord Star 33+, Parexo 21, Saxdor 320 GTC, Silver Shark BRx ja XO DFNDR 9. Vene 22 Båt -messujen suurin moottorivene olisi todennäköisesti ollut englantilainen Fairline Targa 45 GT. Kaikki nämä veneet olisi nähty Vene 22 Båt -messuilla, mikäli korona ei olisi muuttanut kaikkea. Messuilla olisi nähty myös Vene 20 Båt Messujen avoveneeksi valitun AMT 165 BR:n alumiinirunkoinen BRf-versio.

”Tänä vuonna on olosuhteista huolimatta tullut paljon veneuutuuksia ja lanseerattu myös kaksi uutta merkkiä – suomalainen Quarken ja saksalainen Ryck. Molemmat tulevat tällä hetkellä erittäin kuumana käyvään kahdeksan-yhdeksän metristen päivä- ja viikonloppuretkiveneiden luokkaan, jossa venevalmistajien kesken kilpailu on erittäin tiukkaa”, kertoo Sjölund. ”Veneitä menee tällä hetkellä kaupaksi enemmän kuin niitä pystytään valmistamaan, joten tosiostajan kannattaa olla aktiivinen.”



Suomen Purjehdus ja Veneily ry järjestää Yhdessä vesille -virtuaaliviikonlopun 11.- 13.2.2022. Kolmipäiväinen verkkotapahtuma on maksuton ja löytyy www.spv.fi/virtuaaliviikonloppu. Venealan Keskusliitto Finnboat ry järjestää veneiden koeajopäivät 20. – 21.5.2022 Lauttasaaressa ja silloin pääsee koeajamaan useita kymmeniä uusia veneitä. Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene Båt -messut Messukeskuksessa Helsingissä Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Vene 23 Båt -messut järjestetään 10. – 19.2.2023.

