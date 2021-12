Vene 22 Båt tuo veneet ja veneilyn Messukeskukseen

Venemessujen järjestäminen kahden vuoden tauon jälkeen on erilaista kuin ennen. ”Korona-aika on tehnyt hyvää veneilyharrastukselle ja veneitä on myyty erittäin paljon. Se tarkoittaa sitä, että veneilijöitä on entistä enemmän ja he tarvitsevat erilaista tietoa veneilyyn liittyen – sitä tarjoaa venemessut. Venemessut on tapahtuma, josta saa kaiken veneilyyn liittyvän tiedon ja tuotteet. Veneiden vertailu messuilla on helppoa”, kertoo toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo Venealan Keskusliitto Finnboat ry:stä.

Veneily on jo menen mielessä



Totalveneen Messistä saa tietoa moottoriveneistä ja veneilystä. Siellä esitellään vuoden moottoriveneuutuudet, päiväretkikohteet ja kerrotaan, mitä pitää ottaa huomioon veneen valinnassa. Asiantuntijat antavat neuvoja erilaisiin veneilijöitä kiinnostaviin asioihin. Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n osaston ohjelmalavalla kuullaan matkakertomuksia ja saadaan tietoa erilaisista veneilytapahtumista ja -kilpailuista. Alueella kerrotaan venekerhojen toiminnasta ja opastetaan aloittelevia veneilijöitä. Purjehdussatamassa kuullaan tarinoita maailmanmeriltä ja suunnitellaan tulevia merimatkoja. Yksi päivä on teemoitettu Itämeri-päiväksi ja silloin keskitytään merten suojeluun. Venemestarin Telakalla kunnostetaan Vator-purjevenettä ja moottorivenettä. Työnäytöksissä näkee, miten hommat hoituvat ammattilaisilta ja esitysten jälkeen voi kysyä neuvoja asiantuntijoilta.



Venemessulla on esillä tälläkin kertaa vahvasti kalastus. Aalto-alueella on ohjelma-allas, jossa on kalastusesityksiä ja -kisoja, suppailua ja vesiurheiluvälineiden kokeilua. Kalastuksella on myös oma ohjelmalava. Venemessuilla pääsee jututtamaan tunnettuja kalastusoppaita ja tutustumaan kalastusvarustettuihin veneisiin. Aalto-alueella on lisäksi sukellusallas, jossa voi kokeilla laitesukellusta.

Venemessut tarjoaa omaa ohjelmaa myös tällä kertaa veneilyn aloittaville.

Koronapassi on käytössä venemessuilla

Venemessuille on turvallista tulla. Messukeskuksen ammattimaiset ja kansainvälisten standardien mukaiset turvallisuuskäytännöt, laajat tilat ja erinomainen ilmanvaihto mahdollistavat isojen tapahtumien järjestämisen turvallisesti. Turvallisuuskäytännöt on COVID-19-sertifioitu ja olleet jo moneen kertaan käytössä jo syksyn isoissa messutapahtumissa. Vene 22 Båt -messuilla on käytössä koronapassi ja sitä kysytään kaikilta yli 16-vuotiailta sisäänkäynnillä. Kävijöitä kehotetaan tulemaan tapahtumiin terveinä ja oireettomina. Kasvomaskin käyttöä suositellaan.

Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 22 Båt -messut 11.–20.2.2022 Messukeskuksessa Helsingissä Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Vene 22 Båt -messut ovat avoinna pe 11.2. klo 11-19, la-su 12.–13.2. klo 10-18, ma-pe 14.–18.2. klo 11-19 ja la-su 19.–20.2. klo 10-18. Lippuja voi ostaa messuille ennakkoon edullisemmin shop.messukeskus.com

Kuvia median käyttöön http://mediabank.messukeskus.com

Lisätietoja: Messukeskus, tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

Venealan Keskusliitto Finnboat ry, toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo, puh. 040 673 4032, jarkko@finnboat.fi

www.venemessut.fi #venemessut