Vene 22 Båt valmistautuu jo uuteen aktiiviseen veneilykauteen

Messukeskus on ihmisläheinen media ja turvallisuudestaan palkittu tapahtumatalo, joka luo kasvua aitojen kohtaamisten kautta. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan live-, hybridi- ja virtuaalitapahtumien areenaksi. Messukeskuksen tapahtumissa vieraili vuonna 2019 1,1 miljoonaa vierasta. | Messukeskus – sata vuotta tapahtumien keskipisteessä | www.messukeskus.com | #messukeskus | twitter.com/messukeskus

Messukeskus Helsinki, Expo and Convention Centre, creates growth through encounters. We are the largest event organiser in Finland producing or hosting 50 exhibitions and one thousand meetings and congresses with 1,1 million visitors annually. We provide a perfect venue with 7 adaptable halls, 40 conference spaces, the 4,400-seater Amfi Hall auditorium, 21 restaurants, a fully renewed event hotel, and all event services, including live, virtual and hybrid events. | Messukeskus – A century in the centre of events | www.messukeskus.com | #messukeskus