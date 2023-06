Veneilykausi alkoi Naapuskosken pienvenekanavassa

Pohjois-Savon ELY-keskus on avannut Leppävirran Hartikansalossa sijaitsevan Naapuskosken itsepalvelusulun 16.06.2023. Veneilijät voivat omatoimisesti liikennöidä Kallaveden ja Unnukan välillä Naapuskosken kanavan kautta. Väylän nimelliskulkusyvyys on 1,2 m.



Kanava on Konnuksen kanavan kautta kulkevan syväväylän kanssa vaihtoehtoinen venereitti Saviveden ja Kallaveden välillä.