Veneilyrajoituksia Helsingin Kruunuvuorenselälle heinäkuun lopussa

Laajasalon ja Korkeasaaren välillä Kruunuvuorenselällä on 25.7.2023 alkaen sillassa 18 metrin tilapäinen alikulkukorkeus yli kahden vuoden ajan. Valmiin sillan alikulkukorkeus on syksystä 2025 lähtien 20 metriä.



Sillan kulkuaukko on nostotöiden vuoksi kokonaan suljettu 25.7.2023 klo 00.00-06.00 ja 26.7.2023 klo 00.00-06.00. Jos tuulta on yli 10 m/s nostotyöt siirtyvät seuraaviin öihin. Merinosturi työskentelee alueella 1-2 viikkoa. Nosturi liikkuu Kruunuvuorenselän lisäksi Kalasataman Sompasaaren ja siltatyömaan välillä. Nosturin lähelle ei pidä ajaa.



Turvalliset paikat nähdä merinosturi työssään on rannalta: joko Mustikkamaan uimarannalta tai Kruunuvuorenrannan lauttarannasta.



Teräspalkit nostetaan väliaikaisten tukien päälle odottamaan, että sillan kannatinpylväs eli pyloni valmistuu ja vinoköydet kiristetään tukeutumaan pyloniin. Tämän työvaiheen jälkeen väliaikaiset tuet puretaan. Nostettavia teräspalkkeja on yhteensä kahdeksan ja palkkien pituus on 50 metristä 72,5 metriin ja leveys on 12 metristä 23 metriin.



Merinosturi on hyvin harvinainen näky Suomen rakennustyömailla. Kruunuvuorensillan teräspalkkeja tulee nostamaan norjalainen HLV Uglen. Kruunuvuorensillan nostotyö on Uglenin ensimmäinen nostotyö Suomessa.

Medialle



Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan Kruunuvuorensillan merinostoja, kun merinosturi HLV Uglen tulee nostamaan Kruunuvuorensillan vinoköysiosuuden teräspalkit paikoilleen.

Ensimmäinen nosto tehdään 24.-25.7. yöllä. Nostoa voi tulla seuraamaan työmaa-alueelle Laajasaloon 25.7. klo 00.00. Paikalla myös hankkeen projektipäällikkö Jari Humalajoki. Ensimmäisen noston kesto arviolta noin 6 tuntia.

Ilmoittaudu ennalta, jotta saat tiedot mahdollisista säästä johtuvista aikataulumuutoksista. Ilmoittautuminen 24.7. klo 14 mennessä, venla.ristola@yit.fi tai puh. 050 533 5411.