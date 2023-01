Venemessuilla #Dambusters-elokuva, Jasper Pääkkönen ja paneeli virtaviesin ennallistamisesta

Venemessuilla on laaja kalastusalue, jossa tuodaan kalatusvinkkien lisäksi esille myös kalastajien keskuudessakin paljon keskustelua herättävää virtavesien ennallistamista. Se on vahvassa nosteessa ympäri maailmaa. Solisevat joet ja purot eli virtavedet ovat monelle lajille tärkeitä elinympäristöjä. Virtavesien patoamisen seurauksena niissä elävä lajisto on uhanalaistunut voimakkaasti. Esimerkiksi kaikki Suomen vaelluskalat ovat nykyään uhanalaisia. Jopa 90 prosenttia Suomen lohikannoista on menetetty, ja 60 meritaimenjoesta on jäljellä enää 11. Patojen purkaminen ja jokien vapauttaminen on yksi luonnonsuojelun orastavista menestystarinoista. Suomessa Hiitolanjoki on esimerkki jokien ennallistamisen voimasta: kolme suurta patoa puretaan kolmen vuoden kuluessa, ja uhanalaiset vaelluskalat pääsevät palaamaan lisääntymisalueilleen.

Elokuviin venemessuille



Marraskuussa 2022 julkaistu #Dambusters-elokuva seuraa patojen purkamista viidessä Euroopan maassa. Suomessa kuvausryhmä vieraili Etelä-Karjalan Hiitolanjoella ja haastatteli muun muassa Jasper Pääkköstä ja WWF:n ohjelmajohtajaa Sampsa Vilhusta. Venemessujen kävijät pääsevät katsomaan dokumenttielokuvaa #Dumbusters lauantaina 18.2. Näytöksiä on kaksi klo 10.30-11.45 ja klo 14.00-15.15 pääsisäänkäynnin toisessa kerroksessa (tila 201). Elokuvaa pääsee seuraamaan 100 henkilöä. Esitykseen ei voi varata paikkoja.



Teemaohjelmaa patojen purkamisesta



Venemessut tarjoaa elokuvaesitysten välissä patojen purkamisen teemaohjelmaa kalastusalueen Alutroll-Tohatsu-lavalla. Jasper Pääkkönen pitää klo 12.00 -12.45 puheenvuoronPatojen purkaminen - tehokkain keino ennallistaa Suomen luontoa. Pääkkönen tuo esille, mitä Suomessa on saavutettu virtavesien ennallistamisessa, minkälaisia tuloksia hankkeista on saatu ja mitä seuraavaksi tapahtuu.



Puheenvuoron jälkeen keskustellaan virtavesien vapauttamista klo 12.45-13.30. Paneeliin osallistuvat näyttelijä, vaelluskala-aktiivi Jasper Pääkkönen, Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Saija Koljonen (SYKE), kansainvälisen ympäristöjärjestö WWF:n ohjelmajohtaja Sampsa Vilhunen ja venemessujen isäntä Mikko "Peltsi" Peltola.



Venemessut kolmen vuoden tauon jälkeen

Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 23 Båt Helsingin kansainväliset venemessut 10.–19.2.2023 Helsingin Messukeskuksessa Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Vene 23 Båt -messut on avoinna pe 10.2. klo 11-19, la-su 11.–12.2. klo 10-18, ma-pe 13.–17.2. klo 11-19 ja la-su 18.–19.2. klo 10-18.



