Venetsian taidebiennaali avautuu tällä viikolla

Tiedote 6.5.2019. Lauantaina 11. toukokuuta yleisölle avautuvan Venetsian taidebiennaalin Pohjoismaisen paviljongin Weather Report: Forecasting Future -näyttely käsittelee ihmisen suhdetta muihin lajeihin aikana, jolloin ilmastonmuutos ja lajien joukkosukupuutto kaventavat elämän mahdollisuuksia maapallolla. Kun ajattelemme tulevaisuutta, meidän on otettava huomioon se, miten riippuvaisia eri lajit ovat toisistaan, ja arvioitava lajien väliset suhteet uudelleen. Näyttelyn ovat kuratoineet Leevi Haapala ja Piia Oksanen Kiasmasta.

Ihmisen on usein vaikea havaita asioita, jotka tapahtuvat täysin toisenlaisessa mittakaavassa. Tällaisia ovat esimerkiksi mikroskooppiset eliöt, myrkkyjen hidas vaikutus ympäristöön ja maatumiseen liittyvät pitkäkestoiset prosessit. Kiinnittämällä katsojan huomion tilan ja teosten aineellisuuteen ja rinnastamalla hänen kehonsa toisiin elämänmuotoihin näyttely pyrkii saamaan yhteyden ihmistä laajempiin kokonaisuuksiin. Pohjoismaisen paviljongin teokset tullaan näkemään Kiasmassa alkuvuodesta 2020 järjestettävässä näyttelyssä.

POHJOISMAINEN PAVILJONKI

Norjalaisen Sverre Rehnin suunnittelema Pohjoismainen paviljonki valmistui vuonna 1962 ja on siitä lähtien toiminut Ruotsin, Suomen ja Norjan yhteistyötilana. Vuosina 2017–2021 Pohjoismaisen paviljongin näyttelyistä vastaa kolmen maan edustajista koostuva komitea. Vuoden 2019 Pohjoismaiden paviljongin komissaari on Nykytaiteen museo Kiasma / Kansallisgalleria. Näyttelyn kuratoinnista vastaavat Kiasman johtaja Leevi Haapalaja kuraattori Piia Oksanen. Komissaareina muista Pohjoismaista ovat varajohtaja Ann-Sofi Noring Moderna Museetista ja johtaja Katya García-Antón Norjan OCA:sta.

TAITEILIJAT

Näyttelyyn on kutsuttu suomalainen taiteilijakollektiivi nabbteeri, norjalainen Ane Graff ja ruotsalainen Ingela Ihrman. Kaikkien toimintaan liittyy taiteen, humanististen ja luonnontieteiden yhdisteleminen sekä monialaiseen yhteistyöhön tai dialogiin perustuva prosessi. Taiteilijoilta valmistuu uusia teoksia Pohjoismaisen paviljongin näyttelyyn. Taiteilijoiden valmistumisesta näyttelyyn esitellään Kiasma-blogissa.

Liitteessä lisää tietoa taiteilijoista ja heidän teoksistaan.

VENETSIAN BIENNAALI

Venetsian biennaali The International Art Exhibition - La Biennale di Venezia on merkittävä kansainvälinen nykytaidenäyttely. Tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi Venetsiassa Italiassa. Tänä vuonna 58:tta kertaa järjestettävän taidebiennaalin teema on May You Live in Interesting Times. Venetsian biennaali on avoinna yleisölle 11.5.-24.11.2019. Frame Contemporary Art Finland vastaa Suomen Alvar Aalto -paviljongin näyttelystä ja Taideyliopiston Tutkimuspaviljonki avautuu samaan aikaan Venetsiassa.

Weather Report: Forecasting Future -näyttelyä tukevat Jane ja Aatos Erkon säätiö, Saastamoisen säätiö ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kuvia: www.kiasma.fi/press