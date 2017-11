Venexpo 9.-12.11. Turun Messukeskuksessa - näytteillä mm. Speden elokuvista tuttuja veneitä

Ensi kesän venehankintoja pääsee jälleen tekemään Turussa, Venexpossa, 9.-12.11. Turun Messukeskuksessa nähdään uusien veneiden lisäksi myös laadukkaita käytettyjä veneitä sekä muutamia mielenkiintoisia klassikkoveneitä.

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi tapahtumaan pääsee tänä vuonna maksutta. Turun Messukeskus toivoo, että esim. pääsylippuihin varatut rahat ohjattaisiin Pidä Saaristo Siistinä ry:lle.

Esillä on ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle purjevenetyyppi nimeltään Niklot Daycruiser. Se on Suomen olosuhteisiin suunniteltu hauska ja turvallinen purjevene, ja sen sarjavalmistus alkaa 2018.

Kahden messuhallin tapahtumassa esittäytyy noin 30 venemerkkiä.

Speden elokuvista tuttuja veneitä esillä

Messuille on tuotu myös mielenkiintoisia ja harvinaisia klassikkoveneitä. Tällainen on mm. Turun Veneveistämöllä eli Åbo Båtvarfilla vuonna 1946 rakennettu Ann Mari -pikavene. Kunnostettu vene ehti olla noin parikymmentä vuotta ladon kätköissä.

Klassikkovenekokonaisuudessa on myös pieni lasikuituinen pikavene, Tornado, joita Turun Veneveistämöllä teetti Speden hyvä ystävä, keksijä Keijo Parkkunen. Veneillä ajettiin kilpaa ja myös huviteltiin. Sama venemalli oli mukana mm. ja Speden Pähkähullu Suomi -elokuvassa.

Restauroidussa ulkoasussa nähdään ensimmäistä kertaa Speden elokuvasta Uunon poikamiesvuodet maaseudulla -oleva Tandem Show 9Boat. Vene on kullanhohtoinen.

Venexpossa on näytteillä Chris-Craftin malli Deluxe Runabout. Vene on Ruotsissa entisöity muutama vuosi sitten, ja nykyään se sijaitsee Turussa. Veneen rakennusvuosi on 1941.

Koepurjehdusta lapsille ja nuorille

Monipuolisessa messuohjelmassa on mm. tutustumismatka Baltian vierasvenesatamiin. Messuilta saadaan vinkkejä veneen ulkoasun muuttamiseen teippaamalla.

Messuilla järjestetään työnäytös, jossa pääsee näkemään käytännössä kuinka vene saa synteettisen Dek-King teak -pinnan.

Ohjelmassa on myös koepurjehdusta lapsille ja nuorille, radio-ohjattavia veneitä ja lauantaina messuilla vietetäänkin perhepäivää. Esittelyssä on oma ”Airbnb” Skipperi. Samoin ohjelmalavalla esitellään meripartiotoimintaa, foilaamista sekä yksin- ja kaksinpurjehdusta Euroopassa.

Koko messuohjelma: http://www.turunmessukeskus.fi/ohjelma/venexpo/

Näyttely sijoittuu kahteen halliin. Esillä olevat veneet: http://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/venexpo/veneet/

Avoinna:

9.11. klo 13-19

10.11. klo 13-19

11.11. ja 12.11. klo 10-18