Venexpo siirtyy vuoteen 2022

Turun Kirjamessujen ohjelma on julkistettu 1.9.2021 12:19:37 EEST | Tiedote

Turun Kirjamessujen ohjelma on julkistettu Pitkä odotus palkitaan! Turun Kirjamessut järjestetään 1.–3.10.2021. Turun Kirjamessujen poikkitaiteellisena pääteemana on tänä vuonna musiikki ja auditiivinen kulttuuri. Tapahtuman avajaiset järjestetään perjantaina 1.10. kello 13 Turun Messukeskuksen auditoriossa, jossa esiintyjinä ovat muun muassa kirjailijat Rosa Liksom, Juha Hurme ja Heli Laaksonen. Kirjamessujen ajankohtaisteemat ovat tiedon murros ja hyvinvoinnin taito. Tiedon murros ravistelee käsityksiämme tiedon auktoriteeteista ja totuudellisuudesta. Keskusteluissa ja käsiteltävissä teoksissa pohditaan esimerkiksi tieteen sananvapautta, kokemaamme informaatiotulvaa sekä valeuutisten syntyä ja tunnistamista. Hyvinvoinnin taito –teeman taustalla on kasvava kiinnostus kokonaisvaltaisesta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehtimiseen, jota käsitellään kirjallisuuteen ja musiikkiin kytkeytyvistä näkökulmista eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Messuilla esiintyvät jälleen Suomen