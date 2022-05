Venezuelalainen kirjailija Karina Sainz Borgo Helsinki Lit -kirjallisuustapahtumassa 14.5.2022

Käännöskirjafestivaali Helsinki Lit järjestetään 13.-14.5.2022 Helsingin Bio Rex -elokuvateatterin salissa. Tapahtuma kokoaa yhteen mielenkiintoisia ulkomaisia kirjailijoita. Aulan kirjailijoista tapahtumassa nähdään romaaneistaan Kolmas maa (2022) ja Caracasissa on vielä yö (2019) tunnettu kirjailija Karina Sainz Borgo.

Anni Valtonen keskustelee Sainz Borgon kanssa Helsinki Lit:issä lauantaina 14.5. kello 16.15-17.

Venezuelasta kotoisin oleva Karina Sainz Borgo on kirjailija ja toimittaja. Hän muutti Espanjaan viitisentoista vuotta sitten ja asuu nykyään Madridissa. Hänen romaaninsa Caracasissa on vielä yö herätti ilmestyessään suurta kansainvälistä kiinnostusta, ja voitti muun muassa Ranskassa arvostetun Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro -kirjallisuuspalkinnon 2020.



Huhtikuussa 2022 ilmestynyt Kolmas maa kertoo Angustias Salveirosta, joka saapuu syrjäiseen Mezquiten kylään hulluuden partaalla häilyvän miehensä ja kuolleiden kaksosvauvojensa kanssa. Kylä kuhisee laittomia siirtolaisia ja naisia, jotka pyrkivät parempaan elämään, mutta joutuvat henkensä pitimiksi myymään lopulta myös itseään. Sainz Borgo on saanut kiitosta muun muassa tavasta, jolla hän romaaneissaan kuvaa venezuelalaisten ihmisten kokemuksia.

Lisätiedot:

Nora Varjama, nora.varjama@aulakustannus.fi

Helsinki Lit -tiedustelut: https://helsinki-lit.fi/fi/liput-ja-festivaali-info



Karina Sainz Borgo:

Kolmas maa (2022), suomentanut Satu Ekman

Caracasissa on vielä yö (2019), suomentanut Taina Helkamo