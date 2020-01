Venla-palkitun Muumilaakson uudet jaksot ennakkonäytökseen Finnkinon teattereihin 2.2.2020

Muumilaakson toisen kauden kaksi ensimmäistä jaksoa on nyt poikkeuksellisesti nähtävissä valkokankailla kuukautta ennen TV-ensi-iltaa Ylen kanavilla. Muumilaakso juhlii! -näytökset järjestetään 2.2.2020 kuudessatoista Finnkinon teatterissa. Päätapahtuma järjestetään Tennispalatsissa, Helsingissä jossa paikalla on myös muumihahmoja, lehdistöä ja sarjan tekijöitä. Muumilaakso-sarja palkittiin juuri Kultainen Venla -kilpailussa parhaana lasten- ja nuortenohjelmana. Sarja oli myös vuoden 2019 katsotuin tv-sarja Jääkiekon MM-kisojen sekä Linnan juhlien tv-lähetyksen jälkeen*.

Muumilaakson tuotantoyhtiö, Gutsy Animations, järjestää Muumilaakso juhlii! -näytökset yhdessä Finnkinon ja Ylen kanssa. Tämän lisäksi näytökset ovat osa Moomin Charactersin #MEIDÄNMERI-hyväntekeväisyyskampanjaa. Kaikkien Muumilaakso juhlii! -näytösten lipputulot ohjataan #MEIDÄNMERI-kampanjaan, jonka avulla kerätään varoja John Nurmisen Säätiön työhön Itämeren ja sen perinnön pelastamiseksi. Kampanja ajoittuu Muumien juhlavuoteen 2020, jolloin on kulunut 75 vuotta Tove Janssonin ensimmäisen muumi-tarinan julkaisemisesta. John Nurmisen Säätiön kanssa yhteistyössä toteutettavan kampanjan tavoitteena on lisätä tietoutta Itämeren tilasta ja kerätä miljoona euroa Itämeren hyväksi.



Finnpanelin juuri julkaistun tutkimuksen mukaan Muumilaakso oli vuoden 2019 neljänneksi katsotuin ohjelma Suomessa (kaikki esityskerrat ja online). Muumilaakso oli ainoa TV-sarja joka ylsi viiden katsotuimman ohjelman joukkoon. Muumilaakson avausjakso, Pikku Myy tuli taloon, sai yli 2,1 miljoonaa katsojaa. Yksittäisistä ohjelmista vuoden 2019 katsotuimmaksi jaksoksi suoratoistopalveluissa nousi Yle Areenassa Muumilaakso (noin 597 000)*.



Muumilaakson toisessa tuotantokaudessa on 13 jaksoa ja ne esitetään Yle Areenassa ja Yle TV2:ssa 2.3.2020 alkaen. Muumilaakson toisella tuotantokaudella Muumipeikko on taas vuotta vanhempi, ja hän pyristelee ahkerasti eroon Muumimamman ja Muumipapan turvallisesta helmasta. Tämä aiheuttaa draamaa ja sydänsuruja koko perheelle, mutta luvassa on myös naurua ja vauhdikkaita seikkailuja. Uusina hahmoina kaudella nähdään mm. Herra Virkkunen, Tuhto, Taikuri, Tiuhti ja Viuhti sekä Kalastaja.

2.2. järjestettävät Muumilaakso juhlii! -näytökset:

Vantaa, Flamingo klo 10.50

Helsinki, Itis klo 11.15

Espoo, Omena klo 12.30

Espoo, Sello klo 13.00

Helsinki, Kinopalatsi klo 13.00

Helsinki, Tennispalatsi klo 14.00

Helsinki, Tennispalatsi klo 15.00 (på svenska)

Jyväskylä, Fantasia klo 12.00

Kuopio, Scala klo 13.00

Lahti, Kuvapalatsi klo 12.15

Strand, Lappeenranta klo 13.00

Plaza, Oulu klo 12.15

Pori, Promenadi klo 12.45

Tampere, Cine Atlas klo 11.30

Tampere, Plevna klo 12.30

Turku, Kinopalatsi klo 12.15

Turku, Kinopalatsi klo 12.30 (på svenska)

Turku, Kinopalatsi klo 14.30

Lipunmyynti päätapahtumaan: https://www.finnkino.fi/event/303370/title/muumilaakso_juhlii_-tapahtuma_tennispalatsissa/

Lipunmyynti muihin näytöksiin: https://www.finnkino.fi/event/303371/title/muumilaakso_juhlii/?dt=02.02.2020

* Lähde Finnpanel https://www.finnpanel.fi/tulokset/tiedote.php?id=251

LISÄTIEDOT



Gutsy Animations

Gutsy is a team of creators and producers who believe that the world is in need of funny, clever, gutsy and – above all – meaningful content. All of its productions are aimed at international audiences and based on a concept of genuine social impact. www.gutsy.fi

Business Finland on tukenut Muumilaakso-sarjan tuotantoa.

Moomin Characters

Moomin Characters Oy Ltd on virallinen muumi-hahmojen tekijänoikeuksien valvoja. Kaikki Muumilaakson hahmot ovat maailmanlaajuisesti rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muumit ovat yksi Suomen suurimmista vientituotteista, ja niillä on maailmanlaajuinen fanikunta. Tove Jansson (1914-2001) kirjoitti ja kuvitti muumeista yhdeksän romaania, neljä kuvakirjaa ja satoja sarjakuvia vuosien 1945 ja 1970 välillä. Kirjoja rohkeista ja seikkailunhaluisista, mutta perhekeskeisistä muumeista on käännetty yli 55 kielelle ja niitä painetaan yhä nykyään ympäri Maailmaa.

Muumit ovat nauttineet kansainvälistä suosiota 1950-luvulta lähtien, jolloin alkuperäiset muumi-sarjakuvat tavoittivat kymmeniä miljoonia lukijoita maailmanlaajuisesti. Myöhemmin muumit ovat ilahduttaneet ihmisiä useilla mantereilla niin animaatiosarjojen, teemapuistojen kuin esimerkiksi näytelmien välityksellä. Muumi-lisenssinhaltijoita on yli 750 ympäri maailman.



Tove Jansson perusti Moomin Characters Oy Ltd:n 1950-luvulla yhdessä veljensä Lars Janssonin kanssa huolehtimaan muumien tekijänoikeuksista, ja se on edelleen perheyritys.

Rights and Brands on yrityksen maailmanlaajuinen agentti lisenssiasioissa.





Yle

Yle on valtakunnallinen julkisen palvelun yleisradiotoimintaa harjoittava viestintäyhtiö. Ylen tehtävänä on tuoda täyden palvelun ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Yle tarjoaa luotettavasti ja riippumattomasti monipuolisen ja monikulttuurisen kuvan maailmasta. Yle tekee ohjelmia ja tuottaa palveluja suomeksi ja ruotsiksi sekä muun muassa saameksi, romaniksi ja viittomakielellä. Yle tarjoaa suomalaisille yhtäläiset mahdollisuudet saada tietoa, kokea elämyksiä, viihtyä sekä sivistää ja kehittää itseään. Yle tavoittaa ohjelmistoillaan käytännössä kaikki suomalaiset. www.yle.fi

Finnkino

Finnkino on Suomen kulttuuriviihteen monipuolisin elämysten tarjoaja ja edelläkävijä. Finnkinolla on Suomessa 16 teatteria 11 paikkakunnalla. Baltiassa Finnkino toimii Forum Cinemas -brändillä. Finnkino toimii myös elokuvien maahantuojana ja levittäjänä. Finnkino kuuluu Euroopan suurimpaan elokuvateatteriketjuun Odeon Cinemas Groupiin, jonka omistaa amerikkalainen maailman johtava elokuvateatteriketju AMC. www.finnkino.fi

John Nurmisen Säätiö – Itämeren suojelua ja kulttuuritekoja

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on palkittu tiedon välittäjä ja merellisen kulttuurisisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. www.johnnurmisensaatio.fi