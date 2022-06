Venner ja SSO herättävät kasvisten supervoimat eloon hedelmä- ja vihannesosastoilla

Tutkimustulokset leikki-ikäisten päivittäisestä kasvisten saannista ovat hätkähdyttäviä sillä Suomessa 99% lapsista ei saa tarpeeksi kasviksia, hedelmiä tai marjoja päivittäin, vaikka kasvisten riittävä saanti on kestävän terveyden edellytys. Matala kasvisten saanti koskee koko väestöä; miehistä vain 14% sai tarpeeksi kasviksia päivittäin, kun naisista taas 22%, kertovat eri tutkimukset.

“Kasvisten käyttäminen arjessa on pitkälti tottumiskysymys, ja tähän perheet tarvitsevat apua tuloluokasta riippumatta. Kun saamme lapset tottumaan kasvisten eri makuihin sekä ymmärtämään linkin hyvinvoinnin sekä kasvisten saannin välillä, tulevat kasvikset osaksi arkea. Tällä on suuri vaikutus perheiden hyvinvointiin. Kasvisten suositusten mukainen saanti on yksi parhaista sekä helpoimmista tavoista ennaltaehkäistä tulevaisuuden sairauksia sekä yhteiskunnan kasvavia terveydenhuollon kustannuksia”, huomauttaa Tuulia Järvinen, yksi Vennerin perustajista.

Vegemi-sovellus on ladattavissa veloituksetta 15.6 alkaen. Sovelluksessa seikkailee fiktiivinen hyvä vatsabakteeri Vegemi, joka rakastaa kasviksia ja saa niistä supervoimia. Supervoimat on luotu kasvisten sisältämistä vitamiineista sekä kuiduista, hyväksyttyjen terveysväitteiden pohjalta – esimerkiksi porkkanasta Vegemi saa supernäön, kun taas ihmiselle porkkanan sisältämä A-vitamiini on olennainen silmien terveyden kannalta.

Sovellus tunnistaa valittuja kasviksia sekä hedelmiä, ja palkitsee niiden kuvaajan hahmon supervoimilla. Sovellus sisältää myös leikki-ikäisille sopivia minipelejä, ja tulee kannustamaan koko perhettä kasvisten saannin lisäämiseen leikin, äänitarinoiden sekä teknologian kautta. Hahmoa pitää muistaa syöttää tasaisesti, muuten hahmo ei voi hyvin ja alkaa nuutua. Kasvisten ja kuitujen monipuolinen saanti on hyvin olennaista myös ihmisen terveen mikrobiomin kannalta.

Vegemi SSO:n myymälöissä



Kasvisten supervoimat esiin tuova konsepti täydentyy hedelmä – ja kasvisosastolla kaikissa SSO:n alueen myymälöissä. Myymälämateriaalit linkittävät kokemuksen saumattomasti sovellukseen, ja jo Vegemin löytäminen kasvisten seasta on leikki-ikäisille elämys kaupassa.

”En malta odottaa lasten reaktioita nähdessään Vegemin seikkailuja. Mikä sen parempaa, jos saamme Vegemin myötä lapset innostumaan entistä monipuolisemmin kasviksista. SSO:lle on tärkeää missionsa mukaisesti tehdä omasta kotiseudusta parempaa paikkaa elää ja tämä on yksi hyvin konkreettinen keino edistää perheiden hyvinvointia, sanoo Anu Karppinen SSO:lta.

”Suuret yhteiskunnalliset haasteet vaativat ennakkoluulotonta yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä uudenlaista ajattelua. Olemme iloisia, että SSO tarttui haasteeseen kanssamme – on aika tehdä kasviksille se sama, mitä on jo vuosia tehty epäterveellisten elintarvikkeiden myynninedistämisen eteen. Kaikilla on oikeus saada terveyttä edistävän ruokavalion hyödyt osaksi elämäänsä niin halutessaan, ja kaupan rooli on tässä keskeinen. Vegemin ja kaupan välinen yhteistyö avaa kasvisten värikkään maailman yhä useammalle lapsiperheelle.” Tuulia Järvinen iloitsee.