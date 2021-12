Verenluovuttajien apua tarvitaan flunssakaudellakin

Flunssaan sairastuminen on yksi yleisimmistä syistä verenluovutuksen estymiseen. Vilustuminen ja influenssa aiheuttavat väliaikaisen verenluovutusesteen.

”Jos oma vointi mietityttää, voi avuksi ottaa nyrkkisäännön liikunnasta: Jos voit kuvitella lähteväsi esimerkiksi reippaalle lenkille tai kuntosalille, voit todennäköisesti myös luovuttaa verta”, kertoo Veripalvelun erikoislääkäri Riikka Lehtisalo.

Flunssan oireet – esimerkiksi nuha, yskä tai kuume – estävät luovutuksen ainakin sairastamisen ajaksi.

Tällä hetkellä moni miettii, voiko lähteä verenluovutukseen, jos perheenjäsenellä on oireita. Paheneva koronavirustilanne ja flunssakausi ovat yhdessä vähentäneet verenluovuttajien määrää. Perussääntö on, että verenluovutukseen tullessa on oltava terve ja tunnettava vointinsa hyväksi.

”Potilaat kuitenkin tarvitsevat verivalmisteita sairaaloissa 365 päivänä vuodessa, kaikista veriryhmistä. Nyt on tärkeää, että oireettomat verenluovuttajat varaavat ajan verenluovutukseen. Myös ensikertalaiset 18–59-vuotiaat ovat erittäin tervetulleita”, Lehtisalo sanoo.

Lievän flunssan jälkeen voi luovuttaa heti, kun yleiskunto on hyvä

Jos sinulla on ollut alle 38 astetta kuumetta tai ei kuumetta lainkaan , saat tulla luovuttamaan, kun olet ollut täysin oireeton vähintään vuorokauden ajan.

tai , saat tulla luovuttamaan, kun olet ollut täysin oireeton vähintään vuorokauden ajan. Jos sinulla on ollut kuumetta yli 38 astetta , sinulla on todettu influenssa tai olet saanut antibioottikuurin , voit tulla verenluovutukseen kaksi viikkoa oireiden tai kuurin päättymisestä.

, sinulla on todettu tai , voit tulla verenluovutukseen kaksi viikkoa oireiden tai kuurin päättymisestä. Vaikean, sairaalahoitoa vaatineen infektion jälkeen varoaika on 3 kuukautta.

Koronatartunnasta vähintään kahden viikon varoaika

Koronavirustartunnan jälkeen tulee odottaa paranemisen jälkeen vähintään 14 vrk ennen luovutusta.

jälkeen tulee odottaa paranemisen jälkeen vähintään 14 vrk ennen luovutusta. Vaikean, sairaalahoitoa vaatineen koronavirusinfektion jälkeen varoaika on 3 kuukautta.

jälkeen varoaika on 3 kuukautta. Jos tartuntatautilääkäri on määrännyt sinut viralliseen karanteeniin tai sinulle on suositeltu vapaaehtoista kontaktien välttämistä, älä tule verenluovutukseen. Virallisen karanteenin pituus on yleensä 10 päivää.

Korona- ja influenssarokotukset eivät estä verenluovutusta

Voit luovuttaa verta, vaikka olisit juuri saanut korona- tai influenssarokotteen. Niistä ei tule luovutusestettä. Voimakas rokotusreaktio – esimerkiksi kova särky tai kuume – aiheuttaa kuitenkin kahden vuorokauden luovutusesteen oireiden päättymisestä lukien.

Veripalvelu suosittelee vahvasti kirurgisen kasvomaskin käyttöä verenluovutustiloissa. Myös henkilökunta käyttää kasvomaskia kohdatessaan verenluovuttajia. Veripalvelun verkkosivuilta löydät lisätietoja koronaepidemian vaikutuksista luovutussoveltuvuuteen ja varotoimista verenluovutuspaikoilla.

Koronaviruksen tartuntoja veriteitse ei ole todettu.

Suomessa tarvitaan joka arkipäivä 800 verenluovuttajaa, jotta potilaat saavat tarvitsemansa verivalmisteet.

