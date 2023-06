Verge Motorcycles lahjoittaa kaksi erikoissuunniteltua sähkömoottoripyörää Monacon prinsessa Charlene -hyväntekeväisyyssäätiölle

Hiljattain Monacoon ensimmäisen lippulaivamyymälänsä avannut sähkömoottoripyöräilyn pioneeri Verge Motorcycles on lahjoittanut Monacon prinsessa Charlene -säätiölle kaksi erikoissuunniteltua sähkömoottoripyörää. Punavalkoisin kattein varustellut pyörät lahjoitetaan kansainvälisesti toimivan säätiön hyväntekeväisyystyöhön.

“Monaco on ensimmäisen kivijalkamyymälämme myötä meille tärkeä Etelä-Euroopan tukikohta. Halusimme osoittaa tukemme paikalliselle hyväntekeväisyystyölle meille ominaisella tavalla. Säätiölle lahjoitetut moottoripyörät ovat meidän tapamme tukea heidän tärkeää työtään”, Verge Motorcyclesin kaupallinen johtaja Henri Vähäkainu kertoo.

Vuonna 2012 perustetun Monacon prinsessa Charlene -säätiön tavoitteena on kehittää turvallisempaa kasvuympäristöä lapsille. Säätiöllä on tälläkin hetkellä käynnissä lukuisia erilaisia hyväntekeväisyysprojekteja ympäri maailmaa, jotka keskittyvät kasvattamaan tietoisuutta hukkumisen vaaroista ja tukemaan lapsien kasvua urheilun kautta.

“Säätiömme työ on pitkäjänteistä, ja otamme uudet kumppanuudet ilolla vastaan. On hienoa päästä tekemään yhteistyötä Vergen kaltaisen, oman alansa edelläkävijän kanssa. Säätiölle lahjoitetut pyörät ovat ainutlaatuisia ja menevät hyvään tarkoitukseen”, kertoo säätiön pääsihteeri Gareth Wittstock.

Toinen Vergen lahjoittamista pyöristä tulee olemaan säätiön syyskuussa järjestämän The Princess of Monaco Cup -hyväntekeväisyysgolfturnauksen pääpalkinto. Uniikin palkinnon toivotaan edistävän urheilumaailman huippunimille suunnatun turnauksen varainhankintaa. Vuonna 2019 järjestetyn turnauksen aikana kerättiin yhteensä jopa 330 000 euroa hyväntekeväisyyteen, ja tänä vuonna säätiön tavoitteena on tarkoitus kerätä kaikkien aikojen ennätyspotti.

“Olen vannoutunut Verge-fani”

Tarkkasilmäiset saattoivat nähdä Vergen säätiölle suunnitteleman erikoispyörän jo legendaarisen Monaco Grand Prix -viikon aikana, kun suomalainen F1-kuski Valtteri Bottas kurvaili pyörällä kisaviikon aikana ympäri Monacoa. Nykyään Alfa Romeon tallissa ajava Bottas on toiminut Monacon Prinsessa Charlene -säätiön lähettiläänä helmikuusta lähtien. Hän on myös tunnustanut olevansa vannoutunut Verge-fani.

“Olen henkilökohtaisesti todella innoissani Vergen ja prinsessa Charlenen säätiön halusta tehdä yhdessä hyvää. Olen säätiön hyväntekeväisyyslähettiläs, mutta myös vannoutunut Verge-fani. Oli ilo ja kunnia päästä esittelemään tätä upeaa suomalaisinnovaatiota jo etukäteen Monaco GP -viikon aikana”, Bottas kertoo.