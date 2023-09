Verge Motorcycles on nimittänyt tiimiinsä uusia huippuosaajia – autoteollisuuden kokeneet kärkinimet vetämään tuotantoa ja skaalautumista

Sähkömoottoripyörävalmistaja Verge Motorcycles on nimittänyt kaksi autoteollisuuden huippunimeä skaalaamaan yrityksen tuotannon vastaamaan maailmanlaajuista kysyntää. Alan Foster aloitti Verge Motorcyclesin operatiivisena johtajana ja Haydn Baker ohjelmajohtajana 1. elokuuta.



Vergen ainutlaatuinen teknologia ja design ovat saaneet valtavasti huomiota moottoripyöristä ja sähköisestä liikkumisesta kiinnostuneiden keskuudessa ympäri maailmaa. Kasvanut kiinnostus ja sitä seurannut tilauskannan kasvu johdattavat yhtiön kohti vuotta 2024. Lisäksi Yhdysvaltojen markkina on tarkoitus avata tämän vuoden lopulla. Fosterilla ja Bakerilla tulee olemaan keskeinen rooli Verge Motorcyclesin laajentumisessa kansainvälisesti.



“Olemme ottaneet valtavia harppauksia viimeisen vuoden aikana ja vakiinnuttaneet paikkamme alalla. Tuotantokapasiteetin ja laadun varmistaminen ovat avainasemassa, kun suuntaamme yhä uusille markkinoille. Kasvu vaatii onnistuakseen ennen kaikkea oikeat ihmiset, ja on kunnia saada Alanin ja Haydnin kaltaiset alan veteraanit osaksi tiimiämme. Heidän mukanaan tuoma kokemus ja tietotaito on meille mittaamattoman arvokasta”, Vergen toimitusjohtaja Tuomo Lehtimäki kertoo.



Alan Foster on Verge Motorcyclesin uusi operatiivinen johtaja



Yli neljä vuosikymmentä autoteollisuuden parissa työskennellyt Alan Foster on aloittanut Verge Motorcyclesin operatiivisena johtajana. Hän työskenteli aikoinaan yli 15 vuotta McLaren Automotivella erilaisissa johtotehtävissä ja oli mukana perustamassa autovalmistajan vierailukohteenakin toimivaa teknologiakeskusta, jossa valmistetaan McLarenin kuluttaja-ajoneuvot. Viimeiset vuodet Foster on toiminut johtavien autoilualan laitevalmistajien konsulttina oman yrityksensä kautta. Hän tulee vastaamaan Vergen tuotantokapasiteetin kasvattamisesta, laadunvalvonnasta ja operatiivisesta toiminnasta.



“Verge on erittäin jännittävässä kasvun vaiheessa, ja potentiaali on valtava. Uskon, että kokemuksestani McLarenin kaltaisten luksustuotteiden skaalaamisesta on hyötyä Vergelle. Vergessä minua kiehtoo ennen kaikkea sen uniikki teknologia, joka mullistaa perinteiset tekniset ratkaisut yksinkertaisuudellaan”, Foster kertoo.



Haydn Baker on Verge Motorcyclesin uusi ohjelmajohtaja



Haydn Baker on pitkän linjan autoteollisuuden asiantuntija. Liki kymmenen vuotta eri johtotehtävissä McLaren Automotivella toiminut Baker on myös työskennellyt yhdysvaltalaisella sähköautovalmistaja Rivianilla, missä hän kartutti teknologista osaamista sähköajoneuvoista. Baker tulee vastaamaan Verge Motorcyclesin tuotekehitysohjelmasta, teknisistä prosesseista ja standardeista ja tuoteportfolion skaalautuvuudesta.



“Olen törmännyt urani aikana moniin toinen toistaan jännittävämpiin innovaatioihin, mutta Verge kiinnitti huomioni, sillä se todella vastaa kaikkea sitä, mitä on luvattu. On ollut jännittävää nähdä, miten strategia ja suunnitelma monipuolisesta tuoteportfoliosta rakentuu Vergen avainteknologioiden ympärille, jotka jo nyt mullistavat sähkömoottoripyöräilyn. Minulla on vahva usko Vergen tuoteportfolioon ja kykyyni auttaa yritystä saavuttamaan sen kunnianhimoiset tavoitteet”, Baker kertoo.